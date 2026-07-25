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¿Por Qué Gilberto Mora No Juega con México el Premundial Sub-20 Concacaf si Cumple con la Edad?

Conoce las razones por las que "Morita" no se le vio en las eliminatorias de la Concacaf de la Sub-20

¿Por Qué Gilberto Mora No Juega con México el Premundial Sub-20 Concacaf? Motivo de su Ausencia y Cuándo NacióEl futbolista mexicano, Gilberto Mora. Foto: Reuters

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¿Por qué Gilberto Mora no juega el Premundial Sub-20? La FMF da las razones detrás de esta decisión.

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