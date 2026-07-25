¿Por Qué Gilberto Mora No Juega con México el Premundial Sub-20 Concacaf si Cumple con la Edad?

Luego que la Selección Mexicana de Futbol Sub-20 goleó este viernes, 24 de julio de 2026, 3-0 a Antigua y Barbuda en la primera jornada del Grupo B de las eliminatorias de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la ausencia de Gilberto Mora llamó la atención, ¿por qué "Morita" no se le vio jugar si cumple con la edad?

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¿Gilberto Mora estará en las eliminatorias de la Concacaf de la Sub-20?

El mediocampista Gilberto Mora no fue ni será convocado al Premundial Sub-20 de la Concacaf porque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el cuerpo técnico priorizaron una razón muy importante a pesar de que "Morita" tiene apenas 17 años y cumple con el límite de edad para el torneo juvenil.

Razones por las que "Morita" no estaría en eliminatorias de la Concacaf de la Sub-20

La FMF decidió poner en primer lugar su descanso ante una sobrecarga física y mental luego de participar en el Mundial 2026.

El técnico de la Sub-20, Álex Diego, y el director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, han explicado que "Morita" mantenía un desgaste físico importante e incluso lidiaba con una pubalgia previa al certamen mundialista.

Además, la FMF considera que el proceso formativo de Mora en categorías menores se da por superado, al ser una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

Colocarlo a disputar un torneo más bajo a su categoría actual ha sido considerado por autoridades del futbol mexicano como un retroceso en su desarrollo.

Así ganó México a Antigua y Barbuda

Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval realizaron los goles del Tri juvenil Sub-20 frente a Antigua y Barbuda.

Camberos anotó en el minuto 12 a través de un penalti.

Con apariciones por las bandas y pases profundos desde el fondo, los mexicanos mantuvieron la presión, hasta que en el 22 el mismo Camberos apareció por el corredor de la izquierda y sirvió a Valenzuela para ampliar la ventaja (2-0).

México dejó ir dos posibilidades de ampliar la ventaja con un golpe al poste de Cristian Inda y un remate por fuera de Sandoval, quien en el segundo minuto añadido del primer tiempo fijó el 3-0 con un remate de pierna zurda.

En la segunda parte, los caribeños adelantaron sus líneas y dividieron el control del balón al tiempo que México bajaba el ritmo.

Luis Gómez falló con todo a favor en el área, en el minuto 63, y Diego Ramírez estrelló una pelota en el poste, en el 86, en otros dos desatinos de México que, pese a dominar, careció de contundencia ante un oponente sin capacidad de respuesta.

En el minuto 91, Antigua y Barbuda estuvo cerca de descontar. Sedique Adams remató de zurda desde atrás y el guardameta de México, Sebastián Liceaga, se estrenó con una gran atajada que mantuvo invicta su meta.

Horas antes, Costa Rica derrotó por 0-1 a Guatemala con un gol de Keyner Hernández.

HVI