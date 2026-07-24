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¿Qué Pasó con Castigo a Infantino por Quitar Tarjeta Roja a Balogun? El COI Toma Decisión

Esto es lo que determinó el COI respecto al castigo a Gianni Infantino por quitar tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun

El presidente de EUA, Donald Trump, y Gianni Infantino, dirigente de la FIFAEl presidente de EUA, Donald Trump, y Gianni Infantino, dirigente de la FIFA. Foto: Reuters

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El COI decide no investigar a Infantino por quitar tarjeta roja a Balogun en el Mundial. ¿Influencia política en el fútbol? Descubre más sobre este polémico caso.

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