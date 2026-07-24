¿Qué Pasó con Castigo a Infantino por Quitar Tarjeta Roja a Balogun? El COI Toma Decisión

Este viernes, 24 de julio de 2026, el Comité Olímpico Internacional (COI) tomó una decisión respecto al caso del dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, por quitar una tarjeta roja a un jugador en el Mundial 2026.

El COI determinó que Infantino no tendrá que explicar al organismo olímpico cómo el presidente estadounidense Donald Trump ayudó a frenar la sanción de Folarin Balogun. Indicó que no tiene jurisdicción para investigar la presunta falta de neutralidad política de Infantino.

Una ONG con sede en Londres presentó este mes una queja formal ante la comisión de ética del Comité Olímpico Internacional contra Infantino, incluida su participación para garantizar que el delantero estadounidense Folarin Balogun no cumpliera una suspensión obligatoria de un partido pese a haber sido expulsado en el encuentro anterior.

Con información de N+ y AP.

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