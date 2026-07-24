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Millonario Premio Si Isaac del Toro Gana Tour de Francia: ¿Cuánto Dinero Recibiría?

Te decimos cuánto dinero podría recibir de premio el ciclista mexicano Isaac del Toro si gana el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro en la Etapa 19 del Tour de FranciaEl ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 19 del Tour de Francia. Foto: N+

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Isaac del Toro, ciclista mexicano, podría ganar un millonario premio si triunfa en el Tour de Francia 2026. Actualmente, se encuentra en la tercera posición general. ¿Logrará el primer lugar?

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