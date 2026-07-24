Millonario Premio Si Isaac del Toro Gana Tour de Francia: ¿Cuánto Dinero Recibiría?

Faltan solo dos días para que termine el Tour de Francia 2026, donde ha destacado el ciclista Isaac del Toro, quien participa por primera vez. Te decimos cuánto dinero podría recibir de premio el mexicano si gana la máxima competencia de ciclismo del mundo, durante la 113 edición.

Cabe destacar que hoy durante la Etapa 19, ‘El Torito’ mexicano del equipo UAE Team Emirates quedó en el lugar siete, con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 38 segundos. A nivel general, se mantiene en la tercera posición. Además, es el mejor joven ciclista, y conserva el maillot blanco.

¿Cuánto dinero podría recibir Isaac del Toro si gana el Tour de Francia?

Durante su primera participación en el Tour de Francia, Isaac del Toro podría ganar un millonario premio si queda en primer lugar de la clasificación general individual final:

500, 000 euros, es decir, lo equivalente a aproximadamente 9 millones 942 mil 700 pesos mexicanos, considerando el tipo de cambio interbancario que hoy que ronda los19.94 pesos por euro.

Es importante señalar que se repartirán entre los equipos y los ciclistas un total de unos 2.3 millones de euros, incluidos los 500, 000 euros para el ganador de la clasificación general individual final.

También habrá premios al "piloto más agresivo" y al "mejor compañero de equipo".

Con información de N+

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