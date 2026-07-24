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Hacen Oficial Llegada Jürgen Klopp a 'Die Mannschaft' Tras Fracaso Mundialista

La debacle del combinado teutón en el reciente justa mundialista derivó en la renuncia de Julian Nagelsmann; Klopp dejó de dirigir en 2024 tras alegar agotamiento

Jürgen Klopp fue confirmado como técnico de la Selección de AlemaniaJürgen Klopp fue confirmado como técnico de la Selección de Alemania. Foto: Reuters

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Klopp vuelve al banquillo, ahora con Alemania, tras el agotamiento en Liverpool. Con un contrato hasta 2030, ¿podrá cambiar el rumbo de la Mannschaft y recuperar su idiosincrasia?

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