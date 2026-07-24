Hacen Oficial Llegada Jürgen Klopp a 'Die Mannschaft' Tras Fracaso Mundialista

La Selección Alemana de futbol confirmó lo que ya se sabía a los cuatro vientos: Jürgen Klopp será el encargado de encausar al combinado nacional y recuperar la idiosincrasia del futbol teutón.

Klopp asume la dirección técnica de la Mannschaft luego de la participación de Alemania en el Mundial de 2026, donde no pudo superar la fase de 16avos de final al caer en penales contra Paraguay.

El conjunto alemán no pudo clasificarse a la ronda de octavos de final por tercera ocasión consecutiva, lo que derivó en la renuncia de Julian Nagelsmann.

Esta será la vuelta de Klopp a una banca desde que dejó el Liverpool en 2024, alegando agotamiento. Sin embargo, mientras mantenía conversaciones por el puesto de seleccionador alemán, afirmó sentirse "recargado".

De acuerdo con la federación alemana, el técnico de 59 años firmó un contrato de cuatro años para dirigir Alemania en la EURO 2028 y el Mundial de 2030.

Un técnico innovador

La primera vez que se habló de la posibilidad de que Jürgen Klopp se convirtiera en el seleccionador de Alemania fue después del Mundial 2006, cuando Jürgen Klinsmann anunció que no seguiría al frente de Die Mannschaft.

Sin embargo, la Federación Alemana de Futbol (DFB) optó por una solución interna y ascendió a su asistente, Joachim Löw, al cargo de primer entrenador.

Jürgen Klopp no tenía en ese momento el palmarés que posteriormente alcanzaría, pues solo había dirigido al Maguncia, al que ascendió en 2004 a la Bundesliga mostrando un futbol atractivo e innovador.

Además, durante el Mundial 2006, Klopp había llamado la atención por sus análisis tácticos como comentarista de la segunda cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

Aquel fue el comienzo de una carrera que lo llevó en 2008 al Borussia Dortmund -donde su nombre empezó a ser una referencia europea-, aunque el Bayern Múnich también había intentado su fichaje, y luego al Liverpool.

Pese a los títulos con el Dortmund y el Liverpool, entre ellos una Liga de Campeones con el conjunto inglés, Klopp considera que su máximo éxito ha sido el ascenso con el Maguncia, pues lo logró con pocos recursos.

Por fin llega al banquillo

Veinte años después de que su nombre apareciera en las listas de posibilidades, Jürgen Klopp llega al banco del combinado nacional, cuatro veces campeón mundialista, pero que pasa por una crisis que lleva casi una década.

Esa situación puede recordar un poco la situación en la que asumió en el Dortmund y también en la que asumió al Liverpool, pero ahora el reto es distinto.

Viene una temporada con Liga de Naciones en la que se hará el primer balance y no es claro que, como seleccionador, Klopp disfrute de la paciencia que hubo con él en sus primera temporadas en sus clubes.

Después vendrá la clasificación a la Eurocopa y el objetivo de ganar algo, ya que el último título de los teutones fue en 2017, al ganar la Copa Confederaciones.

ICM