Cultura

Preserva la Fonoteca Nacional los Sonidos de Oficios en Riesgo de Desaparecer

La Fonoteca Nacional tiene en su acervo una serie de audios de oficios cotidianos como el silbato de los afiladores de cuchillos, parte de la identidad del país y que están en peligro de desaparecer

Sonidos como el del camotero están en peligro de extinción.Foto: N+

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La Fonoteca Nacional protege los sonidos de oficios en extinción, como el silbato del afilador. Estos audios son parte de nuestra identidad.

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