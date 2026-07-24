Preserva la Fonoteca Nacional los Sonidos de Oficios en Riesgo de Desaparecer

La Fonoteca Nacional tiene en su acervo una serie de audios de oficios cotidianos como el silbato que usan los afiladores de cuchillos, que son parte de la identidad del país y que están en peligro de desaparecer, al igual que los oficios que les dieron vida.

La Fonoteca Nacional creo la colección 'Sonidos en peligro de extinción', un registro para preservar aquellos sonidos que poco a poco los hemos dejado de escuchar en nuestra vida diaria.

“Eran oficios que eran muy comunes en nuestras ciudades, nuestros estados y poco a poco han ido desapareciendo, o sea todo se va modernizando”, aseguró Tania Jimena Enriquez, especialista de la Fonoteca Nacional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fonoteca Nacional Preserva los Sonidos de Oficios en Riesgo de Desaparecer

Hay quienes se resisten a que su oficio se pierda.

“Lo hacía, mi papá, lo hacen mis tíos, hermanos de mi mamá, mis tíos abuelos, ahorita ya llevo 27 años vendiendo merengue”, indicó Rigoberto Martínez, de oficio merenguero.

Y aunque es complicado encontrarlos, sobreviven sonidos que se resisten al paso del tiempo.

Como el del camotero, el pajarero, el oficio del afilador, que cada vez es menos frecuente verlo por las calles.

Jóvenes a veces no conocen este tipo de sonidos.

Patrimonio cultural del país

La Fonoteca Nacional explica que preservar estos sonidos de oficios, significa conservar parte del patrimonio cultural del país.

“Tenemos una plataforma llamada fonoteca itinerante, la pueden buscar en internet y ahí contamos con esta selección de audios además de otras joyas de la fonoteca”, señaló Tania Jimena Enriquez, especialista de la Fonoteca Nacional.



Con información de Guadalupe Madrigal.

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