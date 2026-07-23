Cultura

Habrá Elevaciones de Globos de Cantoya en Cuetzalan, Puebla ¿Cuándo Inicia el Espectáculo?

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre este novedoso evento que se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de la Sierra Nororiental.

Cuetzalan al Cielo Sábados de Globos Mágicos de Cantoya Papel China 2026 Puebla Fechas HorarioTodo lo que Debes Saber de "Cuetzalan al Cielo. Sábados de Globos Mágicos 2026". Foto: Facebook Cuetzalan Pueblo Mágico

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Prepárate para '¡Cuetzalan al Cielo! Sábados de Globos Mágicos 2026'. Inicia el 25 de julio en el Atrio de la Parroquia de San Francisco de Asís.

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