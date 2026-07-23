Habrá Elevaciones de Globos de Cantoya en Cuetzalan, Puebla ¿Cuándo Inicia el Espectáculo?

En el Pueblo Mágico de Cuetzalan, ubicado en la sierra nororiental del estado de Puebla, se tienen programadas elevaciones de globos de cantoya durante los fines de semana de este verano.

En N+ Puebla te damos todos los detalles de este evento llamado “¡Cuetzalan al Cielo! Sábados de Globos Mágicos 2026”, las fechas en que se realizará, la sede y el horario en que iniciará.

¡Cuetzalan al Cielo! Sábados de Globos Mágicos 2026: fechas, sede y horarios

El evento “¡Cuetzalan al Cielo! Sábados de Globos Mágicos 2026” se trata de elevaciones de globos de papel china, conocidos también como globos de cantoya, en el Atrio de la Parroquia de San Francisco de Asís.

Asimismo se tiene programada la exhibición de un globo monumental mismo que volará por los cielos de este Pueblo Mágico que engalana la sierra nororiental poblana.

La actividad dará inicio este sábado 25 de julio a las 19:00 horas y se repetirá cada 15 días como previa al Festival “El Vuelo del Quetzal”, mismo que regularmente se realiza en el mes de noviembre.

Realizarán el “Festival del Café edición Sonidera” en el Museo Regional de Cholula

El Museo Regional de Cholula abrirá sus puertas al “Festival del Café edición Sonidera", mismo que se realizará este domingo 26 de julio en San Andrés Cholula.

La programación contempla 16 cafeterías de especialidad, productores poblanos, artesanos, catas, talleres, masterclass, una competencia de Latte Art con 16 baristas y concursos. Además, los asistentes podrán recorrer las exposiciones permanentes y temporales del recinto.

Con información de N+

GMAZ