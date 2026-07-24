Internacional

Entran en Vigor Aranceles de EUA a Socios Etiquetados Bajo el Concepto de "Trabajo Forzoso"

La medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de la Unión Americana, que representan casi el ciento por ciento de las importaciones estadounidenses

Contenedores de mercancías esperan en una terminal del puerto de Los Ángeles en Long Beach, CaliforniaContenedores de mercancías esperan en una terminal del puerto de Los Ángeles en Long Beach, California. Foto: Reuters

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Trump reactiva la guerra comercial: aranceles del 10% a importaciones de 60 países por trabajo forzoso. México, en gran parte, queda exento. Más detalles en la nota.

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