Alemania Topó contra el Muro de Paraguay, ¿Qué Otras Veces Perdieron Siendo Favoritos?

Alemania ha perdido en penales contra Paraguay. En la muerte súbita, los teutones no pudieron contra el muro en que se convirtió la portería de Orlando Gill. ¿Qué otras veces Alemania perdió siendo favorita?

La trayectoria casi perfecta de Alemania en los mundiales

La palabra Alemania siempre ha sido sinónimo de victoria en el fútbol. Incluso cuando el país estaba dividido, su reputación era inmejorable y el temor que infundían en sus adversarios simplemente era doble.

El país llegó a tres finales consecutivas. España 1982, México 1986 e Italia 1990. De estas tres finales, Alemania Federal “sólo” ganó la de Italia, cuando derrotó 1-0 a la Argentina de Diego Armando Maradona.

Después de que Alemania eliminara en las semifinales a Inglaterra, Gary Lineker, delantero estrella de los ingleses, lanzó una frase para explicar la derrota que habría de convertirse en un mantra del deporte:

“El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”.

Por varios años, esta declaración se convirtió casi en un dogma para el futbol. Alemania es el favorito por default que ha ganado la Copa en cuatro ocasiones: 1954, en Suiza; en 1974, en casa; en 1990, en Italia; y 2014, en Brasil.

¿Alemania ya no es lo que era?

Pero la corona alemana no es inmune a las abolladuras y en los últimos tres mundiales su desempeño no ha estado a la altura de su leyenda. En Rusia 2018, México derrotó a Alemania 1-0, durante su partido debut. El gol de Lozano habría de ser una sentencia para los teutones, que quedaron descalificados en fase de grupos.

Era la segunda vez en su historia que Alemania no clasificaba en fase de grupos. La última vez que Alemania no había avanzado a la siguiente ronda fue en Francia 1938.

La historia volvió a repetirse en Catar 2022, cuando perdieron en el debut contra Japón y empataron contra España. La victoria contra Costa Rica no fue suficiente para clasificar a los octavos de final.

Ahora, Alemania ha sido eliminada en los dieciseisavos frente a una selección paraguaya que buscó el triunfo hasta el último segundo y que consiguió la victoria en muerte súbita. En 2022, cuando Corea del Sur derrotó a Alemania 2-0, un socarrón Gary Lineker publicó en Twitter que su viejo dicho debía ser actualizado:

“El fútbol es un juego sencillo. 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y al final los alemanes no siempre ganan. La versión anterior queda para la historia”.

Hasta el momento, los alemanes no han logrado desmentirlo.