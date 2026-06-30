Alemania Topó contra el Muro de Paraguay, ¿Qué Otras Veces Perdieron Siendo Favoritos?

Alemania perdió en penales contra Paraguay en el encuentro de dieciseisavos de final; ¿qué otras veces la selección teutona cayó siendo favorita?

Alemania pierde ante ParaguayAlemania pierde ante Paraguay. Foto: Reuters

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