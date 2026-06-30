Matan a Dueño de Bar en León; su Esposa Fue Asesinada en el Mismo Lugar

Hombres armados asesinaron a dueño de bar en el estacionamiento de su negocio en en la colonia San Juan de Dios, en León, Guanajuato. Días atrás habían asesinado a la esposa y una empleada de la víctima en el lugar.

De acuerdo a los hechos y mencionado por las autoridades en un avance preliminar, el ataque tuvo lugar minutos después de las 4 de la tarde, cuando hombres llegaron al bar y comenzaron a disparar contra los presentes.

Los impactos de bala alcanzaron al dueño del bar, así como a otras personas que se encontraban en ese momento. Testigos de los hechos, llamaron a los números de emergencia.

A los pocos minutos, policías municipales y paramédicos llegaron al bar, para de inmediato brindar atención médica al dueño del bar, quien desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales debido a las heridas producidas por las balas.

Investigan asesinatos en bar de León, Guanajuato

El bar, ubicado en la calle Chuparrosa, de inmediato se vio rodeado por elementos de varias corporaciones de Seguridad, quienes resguardaron el área, mientras se esperaba al personal de la Fiscalía, así como del Semefo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalle sobre el ataque, así como si hubo más personas fallecidas o heridas, lo que si sé específica es que el pasado miércoles, Flora, la esposa del dueño, fue privada de la vida en el mismo bar, junto con otra persona.

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