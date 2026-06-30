Matan a Dueño de Bar en León; su Esposa Fue Asesinada en el Mismo Lugar

Hace unos días, la esposa de la víctima y una empleada más fueron asesinadas en el bar, ubicado en San Juan de Dios en León.

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad.Foto: N+

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El dueño de un bar es asesinado tras la muerte de su esposa en el mismo sitio.

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