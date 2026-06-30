Un joven de 19 años murió y otro resultó gravemente herido tras un accidente en motocicleta ocurrido la tarde de este lunes 29 de junio sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva, subió al camellón central y se impactó contra un árbol, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de Ángel Rodríguez , mientras que el otro joven fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica. Las autoridades investigan las causas del percance.

Choque frontal deja un motociclista muerto en colonia Elsa Hernández en Torreón

Un motociclista de 28 años perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas tras un choque frontal entre dos motocicletas registrado durante la noche del 21 de junio en la colonia Elsa Hernández en Torreón.

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El conductor de la segunda motocicleta sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica 16 del IMSS, mientras que una mujer que viajaba como acompañante también recibió atención médica en un hospital de la localidad.