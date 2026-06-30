Muere Hombre tras Chocar Contra Árbol al Norte de Saltillo

Un hombre murió al chocar su motocicleta contra un árbol en el bulevar Nazario Ortíz Garza en Saltillo.

Muere Hombre tras Chocar Contra Árbol al Norte de SaltilloFoto: N+

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Tragedia en Saltillo: un joven de 19 años muere tras chocar su motocicleta contra un árbol en el bulevar Nazario Ortíz Garza. Otro joven está gravemente herido. ¿Qué causó el accidente? Descúbrelo.

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