Encuentran Muerto en Lerdo a Hombre Desaparecido de Viesca

Un hombre que había salido de su casa en Viesca fue encontrado sin vida en la comunidad de La Campana, en Lerdo

Encuentran Muerto en Lerdo a Hombre Desaparecido de ViescaFoto: N+

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Encuentran sin vida a Víctor Macías, de 67 años, en Lerdo. Fue hallado en estado de putrefacción sin signos de violencia. Conoce más sobre este caso.

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