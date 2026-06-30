Encuentran Muerto en Lerdo a Hombre Desaparecido de Viesca

Durante la noche de este domingo 28 de junio, fue localizado el cuerpo sin vida de Víctor Macías de 67 años en la comunidad de la Campana de Lerdo, Durango, a las afueras del panteón.

Víctor tenía su domicilio en el municipio de Viesca, Coahuila, su familia lo vio por última vez la mañana del sábado 27 de junio cuando salió sin decirles a donde iba.

Fue hasta el domingo por la noche que le notificaron a la nieta de Víctor, que su abuelo fue encontrado sin vida. Se informó que el cuerpo ya se encontraba en estado de putrefacción, pero no se le apreciaron huellas de violencia.

Familiares, comentaron que Víctor llevaba varios días ingiriendo bebidas alcohólicas. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Buscan a dos menores reportadas como desaparecidas en Saltillo

La Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila activó fichas de localización para dos adolescentes reportadas como desaparecidas en Saltillo.

Se trata de Dayra Alejandra de la Cruz Vargas, de 16 años, y Romina Elizabeth Guerrero de la Cruz, de 13, quienes fueron vistas por última vez el pasado 24 de junio.

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Las autoridades difundieron sus características físicas y señas particulares para facilitar su identificación, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.