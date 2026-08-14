Autoridades Desactivan 11 Artefactos Explosivos en Jilotlán de los Dolores, Jalisco

Durante un operativo de alto riesgo, el Grupo Especializado Antiexplosivos TEDAX de la Policía de Jalisco, localizó y desactivó 11 artefactos explosivos entre minas terrestres y dispositivos tipo niple escondidos en una finca del municipio de Jilotlán de los Dolores.

Los artefactos explosivos se encontraban en la localidad de Tazumbos y en un domicilio de la calle Aldama número 10.

El despliegue fue intervenido y coordinador por la Defensa y la FGR

La intervención, que fue resultado de un despliegue en la Región Sur y coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutó a través de un cateo en el que expertos usaron tecnología de punta para detectar y desactivar los explosivos ocultos.

Estos dispositivos representaban un peligro latente para los habitantes de la zona fronteriza. Pero con el trabajo del escuadrón antiexplosivos, el material quedó inutilizado y fuera de circulación, cerrando así una amenaza que de no haberse detectado de forma oportunamente, habría provocado estragos.

Las autoridades siguen con las investigaciones en torno al hallazgo. No se reportaron personas lesionadas tras este hecho.