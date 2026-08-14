Seguridad

Autoridades Desactivan 11 Artefactos Explosivos en Jilotlán de los Dolores, Jalisco

El Grupo Especializado Antiexplosivos TEDAX de la Policía de Jalisco desactivó 11 artefactos explosivos en Jilotlán de los Dolores

ExplosivosLas autoridades desactivaron 11 artefactos explosivos en Jilotlán de los Dolores. Foto: Policía de Jalisco

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El escuadrón TEDAX de Jalisco desactiva 11 artefactos explosivos en Jilotlán de los Dolores. Un operativo clave para la seguridad de la región

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