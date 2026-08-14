Muere Mecánico Atropellado por un Autobús de Pasajeros que Estaba Reparando en Puebla

Un hombre murió atropellado por un autobús de pasajeros sobre el Bouelvard Carmen Serdán a la altura del Puente San Felipe Hueyotlipan de la ciudad de Puebla.

De manera preliminar se sabe que el masculino era mecánico de AU y acudió al lugar luego de que una de las unidades presentara una complicación mecánica.

Muere mecánico atropellado por un autobús de pasajeros AU en Puebla

El hombre de entre 45 y 50 años de edad se encontraba arreglando el vehículo que había salido de la Central de Autobuses de Puebla (Capu) pero un descuido terminó arrebatando la vida.

El autobús de pasajeros se fue de reversa y terminó atropellado al masculino dejándole lesiones que le provocaron su muerte, por lo que testigos del hecho hicieron el reporte ante el 9-1-1.

Policías municipales arribaron para acordonar la escena del accidente por lo que el paso hacia el Boulevard Carmen Serdán sobre el Puente San Felipe Hueyotlipan fue cerrado en ambos sentidos de la vialidad.