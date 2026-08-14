Accidentes

Muere Mecánico Atropellado por un Autobús de Pasajeros que Estaba Reparando en Puebla

Un hombre fue atropellado por un autobús de pasajeros sobre el Boulevard Carmen Serdán a la altura del Puente San Felipe Hueyotlipan en Puebla.

Muere mecánico atropellado por autobús de pasajeros.Autobús de pasajeros atropella a un hombre en Puebla. Foto: Facebook PB Comunicación

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mecánico muere atropellado por el autobús que reparaba sobre el Boulevard Carmen Serdán de la ciudad de Puebla

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+