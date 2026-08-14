Localizan a Joven Sin Vida con Mordeduras de Animales cerca de la Carretera Puebla-Acatzingo

Este viernes 14 de agosto fue localizado el cuerpo de un joven de 22 años de edad, el cual estaba abandonado en un terreno baldío cerca de la carretera Puebla-Acatzingo, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza perteneciente al municipio de Amozoc de Mota.

El reporte emitido al Servicio de Emergencias 9-1-1 por parte de vecinos de la zona, fue canalizado con las autoridades competentes para corroborar los hechos y continuar con las diligencias correspondientes en la Autopista Puebla–Orizaba.

Localizan a un hombre sin vida en Amozoc, Puebla

La Policía Estatal de Puebla arribó al punto y confirmó el hallazgo de una persona sin signos vitales y con lesiones visibles de posibles mordidas de animales, por lo que procedió a acordonar la escena y a dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo a las autoridades, al lugar arribó el hermano de la víctima quien lo identificó como Ricardo 'N' de 22 años de edad de oficio albañil.

Además, de acuerdo a la Secretaría Ciudadana de Seguridad de Amozoc, el familiar señaló que había perdido comunicación con la víctima desde el 9 de agosto de 2026, sin que hasta el momento lo hubiera notificado como desaparecido ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con su declaración, vecinos le informaron sobre el fallecimiento, por lo que acudió al lugar y corroboró la identidad de su hermano.

Será la Fiscalía General del Estado de Puebla en realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas de este fallecimiento.

Localizan a hombre sin vida al interior de una camioneta en Acatzingo

El pasado 9 de agosto fue localizado a un hombre muerto al interior de una camioneta color gris, la cual se encontraba implantada contra un cerro sobre la carretera San Hipólito-Xalapa a la altura del municipio de Acatzingo en Puebla.

A pesar de que primeramente las autoridades fueron notificadas por el paciente, al arribar, confirmaron que el vehículo contaba con impactos de bala.

Derivado a este hallazgo, policías municipales y estatales acordonaron la zona en espera de peritos quienes procedieron al levantamiento del cadáver. A pesar de que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación por el caso, no se ha dado conocer más detalles sobre este probable homicidio.

Con información de N+

MCS