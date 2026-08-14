Homicidios

Localizan a Joven Sin Vida con Mordeduras de Animales cerca de la Carretera Puebla-Acatzingo

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue hallado ceca de la carretera Puebla-Acatzingo, a la altura del municipio de Amozoc.

Investigan muerte de un hombre en Amozoc, PueblaLocalizan a un joven sin vida en Amozoc, Puebla. Foto: SSC Amozoc

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Cuerpo de joven de 25 años localizado cerca de Puebla-Acatzingo con mordeduras de animales. Policía y Fiscalía laboran en la zona.

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