Esto Necesitas para Recuperar tu Línea si No Registras Celular: Aclaran Si Tiene Costo

Ya casi vence el plazo para hacer la vinculación de tu número, en N+ te indicamos qué necesitas para recuperar tu línea en caso de que no lo hagas a tiempo y te aclaramos si esto tiene costo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció un calendario escalonado que toma como referencia el último dígito de cada número.

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La primera fecha está marcada para este 15 de agosto de 2026, cuando corresponde a los números que terminan en 0.

Después de cada fecha límite, las compañías tendrán un plazo de hasta 72 horas para deshabilitar las líneas que continúen sin vincular.

¿El registro de la línea celular tiene costo?

El registro es gratuito, la plataforma oficial de la CRT señala expresamente que la vinculación de una línea celular no tiene costo.

Por ello, los usuarios no necesitan pagar a terceros para completar el procedimiento. La recomendación es realizarlo mediante los canales oficiales de la compañía telefónica o a través del portal de la CRT.

Para recuperar una línea suspendida, el procedimiento debe realizarse directamente con la compañía telefónica a la que pertenece el número. El usuario puede hacerlo desde el portal correspondiente o acudir personalmente a un centro de atención.

Para iniciar el proceso también está disponible la plataforma oficial Registra tu línea, donde se puede seleccionar la compañía y seguir las instrucciones para completar la vinculación.

El objetivo de la medida es asociar cada línea con una persona identificable y reducir el anonimato que puede facilitar delitos como fraude y extorsión. En caso de una investigación, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Los usuarios pueden consultar el proceso y acceder a las plataformas de las compañías desde el sitio oficial de la CRT, en el apartado que dice 'Registra tu línea celular'.

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