Suman 12 Cocodrilos Muertos en Puerto Vallarta; Fueron Asesinados por Humanos

Ya suman 12 cocodrilos encontrados muertos en Puerto Vallarta, Jalisco. Según la Semadet, todos los ejemplares murieron a manos de los humanos.

Esta especie está protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y ,de acuerdo con monitoreos, la población de cocodrilo americano en la zona alcanzaba entre 300 y 350 ejemplares.

Ante esta situación, gobiernos de los tres niveles impulsan programas de capacitación y monitoreo para promover una convivencia segura entre la población y esta fauna silvestre.

¿Qué tan importancia es la presencia de los cocodrilos en el ecosistema?

La presencia de los cocodrilos americanos contribuye al equilibrio de los ecosistemas asociados a esteros, ríos, humedales y zonas costeras.

Durante la temporada de lluvias pueden incrementarse sus desplazamientos entre esteros, ríos y el mar, lo que puede favorecer una mayor interacción con las actividades humanas.

Sin embargo, la legislación federal establece disposiciones para la protección de ejemplares de fauna silvestre, por lo que los posibles actos de afectación, maltrato o aprovechamiento ilícito deben ser atendidos por las autoridades competentes.