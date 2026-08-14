Sociedad

Suman 12 Cocodrilos Muertos en Puerto Vallarta; Fueron Asesinados por Humanos

Debido a la situación, el gobierno impulsa programas de capacitación para promover la convivencia con esta especie.

Cocodrilo en VallartaLos cocodrilos han sido asesinados por humanos. Foto: N+

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12 cocodrilos muertos por humanos. El gobierno lanza programas para proteger esta especie vital para el ecosistema.

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