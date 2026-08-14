Sheinbaum Fija Meta de 1.8 Millones de Viviendas antes de Octubre de 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este viernes 14 de agosto de 2026 como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas a través del programa Vivienda para el Bienestar, antes de que concluya su sexenio en octubre de 2030.

Se trata de una meta que la mandataria ha reiterado en distintos eventos de entrega de casas por todo el país, y que forma parte de una estrategia más amplia que, en conjunto, busca beneficiar a 12 millones de familias mexicanas.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el programa contempla, para todo el sexenio:

1.8 millones de viviendas nuevas.

1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda.

Un millón de escrituras, a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

5.1 millones de reestructuraciones o condonaciones de créditos impagables.

En conjunto, la propia presidenta ha señalado que este programa beneficiará a 12 millones de familias en todo el país. "En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país", afirmó Sheinbaum.

De acuerdo con la Presidencia, el programa prioriza a personas trabajadoras de bajos ingresos, específicamente a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

El programa lleva dos años de haber iniciado y tiene un avance cercano al 30% respecto a la meta de 1.8 millones de viviendas, y se estima que se cumplirá en su totalidad dentro del sexenio actual.

AMP