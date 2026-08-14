Sociedad

Sheinbaum Fija Meta de 1.8 Millones de Viviendas antes de Octubre de 2030

La meta de la mandataria es la construcción de 1.8 millones de casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar

Viviendas de interés social. Foto: CuartoscuroViviendas de interés social. Foto: Cuartoscuro

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