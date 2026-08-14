Apagón Masivo de Líneas Celulares en México: A Esta Hora Comienza Desactivación por No Registro

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que las líneas de telefonía móvil con terminación "0" que no hayan sido vinculadas antes de este sábado 15 de agosto comenzarán a suspenderse de forma gradual, en un plazo de hasta 72 horas posteriores a la fecha límite.

El organismo aclaró que esta vez no habrá prórroga para quienes no completen el trámite a tiempo.

¿A qué hora comienza la desactivación?

De acuerdo con el comunicado oficial, las compañías telefónicas "iniciarán el proceso de suspensión (...) dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite", es decir, a partir del 15 de agosto y durante las horas siguientes.

No todas las líneas se desconectarán en el mismo instante al iniciar el sábado. Cada compañía telefónica cuenta con esa ventana de 72 horas para deshabilitar los servicios de los números que continúen sin vincularse.

¿Por qué se está suspendiendo el servicio de estas líneas?

La vinculación de líneas móviles busca eliminar el uso anónimo e ilícito de chips y frenar la extorsión, delito que se comete hasta en un 80% de los casos a través de llamadas telefónicas.

Al no completarse la vinculación a tiempo, las compañías suspenderán:

Llamadas convencionales.

Mensajes de texto (SMS).

Datos móviles / internet.

Aun con el servicio suspendido, las líneas conservarán:

La recepción de alertas sísmicas y avisos de Protección Civil.

La posibilidad de llamar al número de emergencias 911.

La posibilidad de llamar a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089.

La posibilidad de comunicarse directamente con su compañía telefónica.

¿Cómo vinculo mi línea para evitar o revertir la suspensión?

La vinculación puede hacerse en cualquier momento, incluso después de la suspensión, a través de:

El portal web o la aplicación de la compañía telefónica, desde el propio celular.

Un centro de atención a clientes, presentando identificación oficial vigente con CURP.

La plataforma registratulinea.crt.gob.mx, que dirige a cada usuario al sitio de su compañía.

¡Se agota el tiempo! ⏰

Para las lineas que terminan en 0️⃣ tienen hasta mañana 15 de agosto para vincularlas!📱



Ingresa a https://t.co/ORsNOxSaf9 ⬅️ ten a la mano tu identificación oficial con CURP y listo. ✅ #YoRegistro pic.twitter.com/rOHdaRjKWM — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 14, 2026

¿Cuántas líneas se han vinculado hasta ahora en México?

De acuerdo con la CRT, a la fecha se han vinculado con éxito 71 millones de líneas telefónicas en todo el país.

El proceso continúa de forma escalonada según el último dígito del número telefónico:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

¡Realiza la vinculación de tu línea celular aunque no tengas saldo ni Wi-FI! 🛜



El proceso NO consume tus datos móviles y lo puedes realizar desde el portal de tu compañía. ✅



¡Consulta el calendario y no lo dejes para el final! 🗓️



*Para vincularte no necesitas tener saldo*… pic.twitter.com/Oubkektr8M — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 14, 2026

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