Sociedad

Apagón Masivo de Líneas Celulares en México: A Esta Hora Comienza Desactivación por No Registro

La CRT aclaró que esta vez no habrá prórroga para quienes no completen el trámite a tiempo

Usuaria del servicio de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuaria del servicio de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro

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