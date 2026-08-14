Homicidios en México: Reportan Nivel Más Bajo de Asesinatos en la Historia

El Gabinete de Seguridad informó hoy que el jueves, 13 de agosto de 2026, se registraron 20 homicidios dolosos, en México, "el nivel más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro".

Además, el Gabinete de Seguridad destacó que la cifra de homicidios del 13 de agosto se ubicó por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 asesinatos.

Estados con homicidios el 13 de agosto 2026

De acuerdo con la información que publicó hoy, 14 de agosto de 2026, el Gabinete de Seguridad, solo en 11 estados de la República mexicana se registraron homicidios el jueves y son los siguientes:

Baja California: 1. Chihuahua: 2. Estado de México: 2. Guanajuato: 1. Guerrero: 1. Michoacán: 2. Morelos: 1. Oaxaca: 1. Puebla: 1. Sinaloa: 7. Tabasco: 1.

Estados donde no hubo homicidios el 13 de agosto 2026

De acuerdo con los datos del Gabinete de Seguridad, en los siguientes 21 estados de la República mexicana no se reportaron homicidios dolosos el jueves:

Aguascalientes. Baja California Sur. Campeche. Chiapas. Ciudad de México. Coahuila. Colima. Durango. Hidalgo. Jalisco. Nayarit. Nuevo León. Querétaro. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sonora. Tamaulipas. Tlaxcala.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad afirmó que “mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz”, en el país.

El 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.



En 21 entidades no se reportaron… pic.twitter.com/pKVO9niu0t — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 14, 2026

RMT