Homicidios

Homicidios en México: Reportan Nivel Más Bajo de Asesinatos en la Historia

El 13 de agosto de 2026, no se registraron homicidios dolosos el 21 estados de México

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México alcanzó un récord el 13 de agosto de 2026 con el menor número de homicidios en la historia: 20 casos.

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