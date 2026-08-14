Salud

Tener Amigos Ayuda Contra la Demencia: 5 Factores que Debes Cuidar de tu Estilo de Vida

Estos son los 5 factores que debes cuidar de tu estilo de vida, sobre todo en adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo

Adultos mayores en la Concha Acústica de Toluca.Adultos mayores en la Concha Acústica de Toluca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que tener amigos puede ayudar a prevenir la demencia? Un estudio en Latinoamérica revela que la socialización es clave junto a otros 4 factores de estilo de vida. Descubre cómo cuidar tu mente.

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