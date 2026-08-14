Seguridad

Hay Alrededor de 15 Vehículos Afectados por Ponchallantas en Tala; 2 Unidades son de la Defensa

Alrededor de 15 vehículos resultaron afectados por objetos ponchallantas en la carretera Ameca-Guadalajara, en el municipio de Tala

PonchallantasAlrededor de 15 vehículos afectados por ponchallantas en Tala, Jalisco. Foto: Ameca en Línea

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15 autos, incluyendo unidades de la Defensa, dañados por ponchallantas en Ameca-Guadalajara. Autoridades investigan

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