Hay Alrededor de 15 Vehículos Afectados por Ponchallantas en Tala; 2 Unidades son de la Defensa

Alrededor de 15 vehículos resultaron afectados por objetos ponchallantas colocados sobre la carretera Ameca-Guadalajara, en el municipio de Tala, Jalisco.

Entre los vehículos dañados se encontraban dos unidades oficiales de la Secretaría de la Defensa, de acuerdo con los afectados, los artefactos se encontraban regados sobre la vialidad desde el fraccionamiento Los Ruiseñores hasta el entronque con el macro libramiento.

Los ponchallantas fueron retirados por el Ejército Mexicano y por policías de Tala

Los elementos del Ejército Mexicano, en compañía de policías de Tala, retiraron los ponchallantas y resguardaron el sitio sin que hasta el momento se tengan datos acerca de los responsables.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho, así como tampoco se conoce el motivo, sin embargo, las autoridades correspondientes investigan los hechos para dar con los responsables.