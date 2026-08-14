Capturan a Cuatro Hombres tras Asesinato de Agente Ministerial de Robo de Vehículos en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la detención de José Manuel 'N', José Esteban 'N' Enrique 'N' y Gustavo Ángel 'N' investigados por el delito de homicidio calificado ocurrido en la colonia Flores del Pedregal.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 12 de julio de 2026 los señalados ingresaron a una vivienda de la referida colonia para agredir a la víctima, quien intentó huir hacia la azotea de un domicilio contiguo.

Los hombres le dieron alcance a la víctima y le dispararon con un arma de fuego causándole una lesión para posteriormente agarrarlo a golpes. Finalmente, los agresores lo privaron d ella vida mediante estrangulamiento y procedieron a darse a la fuga.

Fiscalía de Puebla investiga muerte de agente ministerial en la colonia Flores del Pedregal

Ante este violento hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó acabo la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, mientras que agentes ministeriales abrieron la carpeta de investigación correspondiente.

Se sabe que la víctima fue identificada como José Francisco 'N' de 56 años de edad quien se desempeñaba como escolta del coordinador del área de robo de vehículos de la Fiscalía del estado de Puebla.

Detienen a cuatro hombres por asesinato de agente ministerial de Puebla

Luego de obtener las pruebas necesarias, la autoridad judicial libró las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de José Manuel 'N', José Esteban 'N' Enrique 'N' y Gustavo Ángel 'N'.

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El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la Fiscalía de Puebla, como resultado de investigaciones de campo, gabinete y diligencias de cateo realizadas en inmediaciones de la colonia Flores del Pedregal, en la capital poblana.

Los cuatro hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Juez de Control, a la espera de que se determine su situación jurídica en la audiencia inicial.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso con mantener el seguimiento del caso para garantizar el debido proceso y procurar justicia en favor de la víctima y sus familiares.

Con información de N+

MCS