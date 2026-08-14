Homicidios

Capturan a Cuatro Hombres tras Asesinato de Agente Ministerial de Robo de Vehículos en Puebla

José Manuel 'N', José Esteban 'N' Enrique 'N' y Gustavo Ángel 'N' fueron detenidos tras el homicidio ocurrido en la colonia Flores del Pedregal.

Policía Municipal de Puebla invetsiga homicidio.Autoridades investigan homicidio en Puebla. Foto: N+

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José Manuel 'N', José Esteban 'N' Enrique 'N' y Gustavo Ángel 'N' detenidos por muerte de agente ministerial en la colonia Flores del Pedregal de Puebla.

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