Aseguran Armas de Fuego y Cerca de 13 Mil Cartuchos al Interior de un Vehículo en Veracruz

En Las Choapas, al sur de Veracruz como parte del Operativo Asalto Carretero y de la Estrategia Nacional de Seguridad 2026, en la zona de Río Playas fue asegurado un cargamento de diez armas de fuego, diez cargadores y 12 mil 800 cartuchos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Autoridades Catean Planta Gasera Presuntamente Ilegal en el José Azueta Sur de Veracruz

Se dio a conocer que durante un operativo policiaco, que fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad (SSP) y Protección Ciudadana. Durante este aseguramiento se informó a cerca de la detención de dos personas que viajaban en una camioneta la cual contaba con un compartimiento oculto donde era transportado el armamento.

El reporte de hechos señala que las personas detenidas fueron identificadas como Jesús, de 26 años de edad, y Fabiola, de 22 años de edad, ambos originarios del estado de Chiapas, quienes junto con lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Rescatan a menor presuntamente privada de la libertad durante operativos en Veracruz

En la ciudad y puerto de Veracruz, una menor de edad víctima de una presunta privación ilegal de la libertad, fue localizada y auxiliada por autoridades estatales de seguridad esto durante las tareas de operativos efectuados por las corporaciones de seguridad en la entidad.

Estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad Pública, las Fiscalías Generales de la República y del Estado, las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y Policías Municipales, detuvieron a un total de 37 persona, entre ellas cinco menores de edad.

Además de que 184 dosis de sustancias con características similares a drogas fueron aseguradas y 29 vehículos recuperados, durante operativos coordinados realizados los días 10 y 11 de agosto.