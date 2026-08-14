Seguridad

Aseguran Armas de Fuego y Cerca de 13 Mil Cartuchos al Interior de un Vehículo en Veracruz

El cargamento de armas fue hallado en un compartimento oculto en un vehículo, los ocupantes de la unidad así como las armas quedaron asegurados y a disposición de la autoridad correspondiente.

Aseguran 10 armas de fuego y miles de cartuchos útiles en Las Choapas, al sur de Veracruz.Aseguran 10 armas de fuego y miles de cartuchos útiles en Las Choapas, al sur de Veracruz. Foto: Cristina Juarez del Sue

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Aseguran 10 armas y miles de cartuchos ocultos en una camioneta. Se informó la detención de dos personas originarios de Chiapas.

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