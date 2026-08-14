Seguridad

Detienen a Objetivo Prioritario en la Fenapo de SLP Gracias a Cámaras de Reconocimiento Facial

Las cámaras de reconocimiento facial de la Fenapo permitieron ubicar y detener a un objetivo prioritario relacionado con narcomenudeo.

Primer Detenido por Cámaras de Reconocimiento Facial en la FenapoPrimer Detenido por Cámaras de Reconocimiento Facial en la Fenapo. Foto: N+

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Primera detención en la Fenapo gracias a cámaras de reconocimiento facial. Un objetivo prioritario del narcomenudeo fue capturado.

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