Detienen a Objetivo Prioritario en la Fenapo de SLP Gracias a Cámaras de Reconocimiento Facial

Las cámaras de reconocimiento facial instaladas como parte del operativo de seguridad de la Feria Nacional Potosina permitieron concretar la primera detención de una persona identificada como objetivo prioritario, relacionada presuntamente con actividades de narcomenudeo.

¿Cómo se logró la detención?

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, el sistema generó una alerta cuando el individuo ingresó al recinto ferial, lo que permitió mantenerlo identificado y posteriormente ubicarlo nuevamente cuando salió de las instalaciones.

El funcionario explicó que, tras recibir la alerta, los elementos de seguridad implementaron el seguimiento correspondiente y lograron detener al hombre en el exterior de la Fenapo.

En entrevista, Juárez Hernández confirmó que se trata de la primera detención concretada mediante esta tecnología durante la presente edición de la feria.

El secretario señaló que anteriormente las cámaras ya habían generado otras alertas sobre personas identificadas, aunque en esos casos las intervenciones únicamente derivaron en acciones preventivas.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el detenido cuenta con antecedentes y fue asegurado nuevamente en posesión de droga. Además, presuntamente estaría relacionado con la venta de sustancias y tendría un papel de liderazgo dentro de un grupo criminal independiente.

La Secretaría de Seguridad indicó que posteriormente se darán a conocer mayores detalles sobre la detención y la situación jurídica del individuo.