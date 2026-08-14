Vehículo Calcinado en la México-Cuernavaca Hoy: Fotos y Video de Incidente en Tlalpan

Este viernes, 14 de agosto de 2026, un vehículo se incendió en el kilómetro 34 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección al estado de Morelos, en el perímetro de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes se trata de una camioneta híbrida, al parecer la batería de litio provocó que la unidad se consumiera de forma muy rápida.
No hay víctimas ni heridos por auto calcinado
Personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) logró contener las llamas, sin que se reportaran víctimas mortales o personas heridas.
De la camioneta solo quedó el chasis; el incidente afectó el tránsito en esta vía mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo del lugar.