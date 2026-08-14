Vehículo Calcinado en la México-Cuernavaca Hoy: Fotos y Video de Incidente en Tlalpan

Este viernes, 14 de agosto de 2026, un vehículo se incendió en el kilómetro 34 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección al estado de Morelos, en el perímetro de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

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Según los primeros reportes se trata de una camioneta híbrida, al parecer la batería de litio provocó que la unidad se consumiera de forma muy rápida.

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No hay víctimas ni heridos por auto calcinado

Personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) logró contener las llamas, sin que se reportaran víctimas mortales o personas heridas.

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De la camioneta solo quedó el chasis; el incidente afectó el tránsito en esta vía mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo del lugar.

Con información de N+

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