Accidentes

Vehículo Calcinado en la México-Cuernavaca Hoy: Fotos y Video de Incidente en Tlalpan

El incidente afectó el tránsito en la autopista México-Cuernavaca, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo del lugar

Auto calcinado en la Autopista México-CuernavacaVehículo calcinado en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: N+

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Este viernes, un incendio en la México-Cuernavaca dejó solo el chasis de una camioneta híbrida. Sin heridos, pero con afectaciones al tránsito. Infórmate sobre lo ocurrido.

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