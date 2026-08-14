Salud

Sacan del Mercado 1.5 Millones de Huevos por Salmonella; le Añaden la Etiqueta de "Riesgo Mayor"

Los huevos fueron distribuidos con fechas de venta límite o de consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto

Retiran Mercado 1.5 Millones Huevos Contaminados Salmonella.Cuartoscuro

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