Sacan del Mercado 1.5 Millones de Huevos por Salmonella; le Añaden la Etiqueta de "Riesgo Mayor"

Por contaminación por Salmonella, 1.5 millones de huevos fueron retirados del mercado, y dentro de dicha alerta sanitaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, se añadió la clasificación categoría de "Clase I" con la cual se advierte a los consumidores sobre las consecuencias adversas para la salud asociadas a una posible contaminación.

En N+ te hemos informado en las últimas semanas sobre las alertas sanitarias asociadas a la contaminación por salmonella con este producto. En una nueva actualización, la FDA indicó que la retirada de 1.5 millones de huevos tiene como fechas de venta límite o de consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto.

De acuerdo con la FDA, tras detectarse la contaminación en el producto se contabilizaron a 98 personas infectadas por la cepa asociada al brote, de las cuales 26 están hospitalizadas.

Los huevos retirados del mercado corresponden a la empresa Midwest Poultry Services, identificados como la "fuente probable de las enfermedades".

Ante esto, la empresa está retirando un millón 589 mil 577 docenas de huevos con cáscara blanca y huevos con cáscara marrón, de los cuales son de gallinas criadas sin jaula en Texas, "debido a que podrían estar contaminados con Salmonella Enteritidis", una bacteria de transmisión alimentaria que causa salmonelosis.

Los huevos retirados fueron distribuidos entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, con fechas límite de venta o de consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026.

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La Clase I es la clasificación de mayor riesgo que utiliza la FDA para un retiro de alimentos.

Clase I: existe una probabilidad razonable de que al consumir el producto pueda causar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

Clase II: el producto puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, con una probabilidad remota de consecuencias graves.

Clase III: es poco probable que el producto cause consecuencias adversas para la salud.

En el caso de la Salmonella puede causar salmonelosis y, aunque muchas personas se recuperan en 4 a 7 días, la infección puede ser grave y llegar al torrente sanguíneo.

Las personas infectadas con salmonella a menudo presentan fiebre, diarrea (en algunos casos con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En algunos casos la infección puede provocar que el organismo llegue al torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales, aneurismas infectados, endocarditis y artritis.

La población de mayor riesgo son los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

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