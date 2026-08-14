Trayectoria de la Tormenta Tropical Hernan: Conagua Aclara Si Va Hacia México

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la tormenta tropical Hernan sigue su trayectoria por el Océano Pacífico. Te decimos si el fenómeno hidrometeorológico va hacia México, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Hernan es el octavo ciclón tropical de la temporada en el Pacífico, los nombres para los siguientes son:

Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 14 de Agosto 2026 con Raquel Méndez: Lluvias en CDMX

Trayectoria de la Tormenta Tropical Hernan

El centro de la tormenta tropical Hernan se localiza en el Océano Pacífico a 2,420 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamientos hacia el sur a 7 km/h.

Así será su trayectoria:

Viernes 14 de agosto de 2026: Se convertirá en una depresión tropical a 2,225 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Sábado 15 de agosto de 2026: A las 00:00 horas, ciclón post-tropical a 2,380 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Sábado 15 de agosto de 2026: A las 12:00 horas, ciclón post-tropical a 2,560 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Domingo 16 de agosto 2026: A las 00:00 horas, ciclón post-tropical a 2,740 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Domingo 16 de agosto 2026: A las 12:00 horas, ciclón post-tropical a 2,945 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

La Conagua informó que debido a su distancia y trayectoria, Hernan no representa peligro para México.

Con información de N+