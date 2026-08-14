Pronóstico del tiempo

Trayectoria de la Tormenta Tropical Hernan: Conagua Aclara Si Va Hacia México

Hernan es el octavo ciclón tropical de la temporada en el Pacífico, te decimos si afectará a México

Tormenta tropical Raymond en AcapulcoEfectos de la tormenta tropical Raymond en Acapulco. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

Tormenta tropical Hernan sigue su curso en el Pacífico. Infórmate sobre su trayectoria y evolución con los datos de Conagua.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+