Pronóstico del tiempo

Sábado de Lluvias en CDMX: Detalles del Clima Mañana 15 de Agosto 2026

Entérate de los detalles del pronóstico del tiempo del sábado en la Ciudad de México y conoce las recomendaciones de expertos para evitar afectaciones por lluvias

Ciudadanos se protegen de las lluvias con paraguas en Polanco, CDMX, el 9 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCiudadanos se protegen de las lluvias con paraguas en Polanco, CDMX, el 9 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para un sábado lluvioso en CDMX. Conoce el pronóstico del 15 de agosto y sigue las recomendaciones de expertos para evitar afectaciones. ¡Infórmate y mantente seguro!

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