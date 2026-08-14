Sábado de Lluvias en CDMX: Detalles del Clima Mañana 15 de Agosto 2026

La Ciudad de México (CDMX) seguirá con lluvias mañana, 15 de agosto de 2026, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, en N+ te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo del sábado y te compartimos las recomendaciones de expertos para evitar afectaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que actualmente la capital mexicana es afectada por varios fenómenos meteorológicos:

Canal de baja presión en el interior del país en interacción.

Una circulación ciclónica en altura.

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera.

Inestabilidad atmosférica.

Esos sistemas afectarán el centro del país, pues además de la CDXM, se prevén precipitaciones de distinta intensidad en Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Puebla.

¿Cómo estará el clima en CDMX mañana?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Viento del noreste 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del sábado:

Mañana : Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde : Temperatura entre 26 y 28 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 15 km/h.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB