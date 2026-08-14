Seguridad

Encuentran a Hombre Muerto en Parque de la Colonia La Ermita en Santa Catarina, NL

El cuerpo de la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que, se estima que tendría tres días de haber muerto

Policía de Santa Catarina investiga hallazgo de hombre muerto en parqueLa zona del hallazgo fue acordonada por elementos de la Policía de Santa Catarina. Foto: Alejandro González

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Un hombre de 61 años es encontrado muerto en un parque en Santa Catarina. Su familia lo identificó como Jorge Ríos Vera, quien vivía en las calles.

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