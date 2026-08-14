Encuentran a Hombre Muerto en Parque de la Colonia La Ermita en Santa Catarina, NL

El cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana del viernes 14 de agosto en un parque, debajo de un puente vehicular, en el cruce de las calles San Roberto y Rómulo Lozano, en la colonia La Ermita del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
El reporte de una persona inconsciente movilizó a elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes al llegar localizaron al hombre sobre un colchón y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada por sus familiares como Jorge Ríos Vera, de 61 años de edad.
Hombre hallado sin vida vivía en situación de calle
La víctima habitaba en la colonia La Fama, perteneciente al municipio de Santa Catarina, pero debido a presuntos problemas de adicciones se encontraba viviendo en situación de calle.
Sus familiares señalaron que el pasado 21 de julio, Jorge habría ingresado en estado grave a un hospital por presuntos problemas estomacales; sin embargo, tras ser dado de alta, regresó a permanecer en las calles.
El hombre fue localizado junto a algunas de sus pertenencias y, debido al avanzado estado de descomposición que presentaba, se estimó que tendría aproximadamente tres días de haber fallecido. La zona fue acordonada por los elementos de la Policía de Santa Catarina para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.