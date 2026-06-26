Desaparecen Dos Adolescentes en Saltillo; Activan Fichas de Búsqueda

Dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en Saltillo. Se trata de Dayra Alejandra de la Cruz Vargas de 16 Años, quien fue vista por última vez el 24 de junio, al igual que Romina Elizabeth Guerrero de la Cruz de 13 años.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Coahuila, Dayra Alejandra de 16 años mide 1.55 metros de estatura, es de tez morena y tiene el cabello largo y color cobrizo.

Como señas particulares tiene una perforación en la nariz, otra en el ombligo y usa lentes.

Romina Elizabeth de 13 años mide 1.65 metros de estatura, tiene complexión robusta, cabello largo y color castaño. Como señas particulares tiene dos tatuajes en la cadera con el apellido Robledo, un tatuaje en el pecho del lado derecho con la imagen de la Santa Muerte con un corazón y una fecha, así como una perforación en la nariz.

Buscan a José Gabriel a un mes de su desaparición en Torreón

Este próximo 2 de julio se cumplirá un mes de la desaparición de José Gabriel Ruíz Díaz, joven de 21 años que fue visto por última vez en el bulevar Constitución el pasado martes 2 de junio.

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De acuerdo con su madre, Erika Díaz, José Gabriel salió de una casa alrededor de la 13:40 pm y minutos después a las 14:00 horas llegó a su centro de trabajo, una gasolinera ubicada en el bulevar Constitución y Mónaco en la colonia San Isidro en la ciudad de Torreón, desde ese momento no supieron más de él.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares de José Gabriel Ruiz Realizan Búsqueda en Canales de Riego al Norte de Torreón

La señora Erika indicó que mantiene la esperanza de encontrarlo y que están en la espera de cualquier movimiento en las tarjetas bancarias de su hijo para verificar si existe alguna pista sobre su ubicación.

Hasta ahora no hay información oficial sobre avances de la investigación. Cualquier dato que ayude a localizar a José Gabriel, puede reportarse directamente a las autoridades.