Desaparecen Dos Adolescentes en Saltillo; Activan Fichas de Búsqueda

La Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Coahuila emitió dos fichas de desaparición de dos jóvenes de 16 y 13 años, vistas por última vez en Saltillo.

Desaparecen Dos Adolescentes en Saltillo; Activan Fichas de BúsquedaFoto: Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila

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Urgente: Desaparecen dos menores en Saltillo. Dayra de 16 años y Romina de 13 fueron vistas por última vez el 24 de junio. La Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila ya emitió fichas. ¿Tienes información?

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