Aseguran Armas y 120 Kilogramos de Marihuana Durante Cateo en Torreón

Autoridades estatales y federales llevaron a cabo un aseguramiento de droga y armas de fuego en una casa ubicada en el fraccionamiento Rancho Alegre, en Torreón.

La intervención se realizó tras una denuncia anónima en la que se reportó que varias personas ingresaban al inmueble diversas cajas rectangulares selladas con cinta canela.

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Estatal, en coordinación con otras corporaciones de seguridad y personal del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

Durante el cateo fueron asegurados 12 paquetes de distintos tamaños que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

El peso total de la droga asegurada fue de aproximadamente 120 kilogramos. Además, se localizaron diversos envoltorios emplayados con alrededor de 2.4 kilogramos de cristal.

Las armas de fuego y los narcóticos quedaron asegurados, mientras que la Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones correspondientes.

Binomio canino detecta paquete con marihuana en Torreón

El pasado 2 de junio, durante un recorrido de vigilancia realizado por el Mando Coordinado Policial de Torreón y elementos de la Unidad Canina K-9, fue asegurado un paquete que contenía hierba con características propias de la marihuana en una empresa de paquetería ubicada en la Zona Industrial.

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Los oficiales, con apoyo del ejemplar canino "Arturo", especializado en la detección de narcóticos, realizaron una inspección de rutina. Durante la revisión, el binomio K-9 marcó un paquete sospechoso en cuyo interior se localizó una bolsa con hierba con características similares a la marihuana, así como cinco cigarrillos elaborados con la misma sustancia.

El paquete fue asegurado por los elementos policiales y puesto a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas.