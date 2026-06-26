Aseguran Armas y 120 Kilogramos de Marihuana Durante Cateo en Torreón

Autoridades estatales y federales aseguraron armas de fuego y 120 kilos de marihuana durante un cateo en el fraccionamiento Rancho Alegre en Torreón

Aseguran Armas y 120 Kilogramos de Marihuana Durante Cateo en TorreónFoto: N+

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Impactante cateo en Torreón: Aseguran 120 kg de marihuana y armas en Rancho Alegre. La Fiscalía sigue investigando. Descubre más sobre este operativo.

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