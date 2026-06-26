Conductor Choca Patrulla en Piedras Negras; Hay Policías Lesionados

Durante la madrugada de este jueves 25 de junio se reportó un accidente automovilístico sobre la calle Rafael Talamantes, en el sector Lázaro Cárdenas de Piedras Negras, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia tras el reporte realizado por testigos.

De acuerdo con versiones de personas presentes en el lugar, un conductor identificado como Armando "N", propietario de una tienda, presuntamente circulaba en una camioneta bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad.

Los primeros reportes señalan que la unidad habría impactado una patrulla, dejando a varios policías lesionados. Tras el choque, las autoridades acordonaron la zona mientras paramédicos brindaban atención a los afectados.

Paramédicos de Cruz Roja y rescatistas de bomberos llegaron al sitio para valorar a los involucrados y realizar las maniobras correspondientes. Serán las autoridades quienes determinen las causas exactas del accidente y la responsabilidad legal de los hechos mediante las investigaciones.

Una situación similar ocurrió el 22 de juio, una patrulla de la Policía Municipal de Piedras Negras se vio involucrada en un accidente vial sobre el par vial Román Cepeda, a la altura de la colonia Tierra y Esperanza.

Patrulla protagoniza accidente en Piedras Negras

El impacto ocurrió contra un automóvil en el que viajaba una familia, dejando como saldo dos oficiales y un civil lesionados, quienes recibieron atención por parte de paramédicos.

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Según los primeros reportes y un video captado por una cámara de seguridad, la unidad oficial circulaba con las torretas encendidas cuando ocurrió la colisión. El accidente provocó la movilización de corporaciones de seguridad y afectó la circulación en el sector, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.