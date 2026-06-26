Conductor Choca Patrulla en Piedras Negras; Hay Policías Lesionados

Un conductor en presunto estado de ebriedad lesionó a varios policías al chocar contra una patrulla a exceso de velocidad en Piedras Negras.

Conductor Choca Patrulla en Piedras Negras; Hay Policías LesionadosFoto: N+

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Impactante accidente en Piedras Negras: Conductor ebrio choca contra patrulla y deja policías heridos. Descubre los detalles de este suceso.

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