Patrulla Choca Contra Vehículo Donde Viajaba Familia en Piedras Negras

Una patrulla de la Policía Municipal de Piedras Negras protagonizó un accidente sobre el par vial Román Cepeda, frente a un centro comercial, en la colonia Tierra y Esperanza.

De acuerdo con testigos, la unidad marcada con el número 2533 circulaba a exceso de velocidad con las torretas encendidas, pero sin activar la sirena.

La patrulla impactó un automóvil en el que viajaba una familia. Tras el choque, dos policías y uno de los ocupantes del vehículo resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos para brindarles atención en el lugar.

El percance generó una importante movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, además de afectaciones a la circulación vehicular en el sector.

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Un video captado por una cámara de seguridad, en el que se observa cómo la patrulla cruza el semáforo a exceso de velocidad, mientras un automóvil que se encontraba a su lado derecho permanecía detenido esperando la luz roja.

Volcadura de patrulla en Torreón deja una oficial muerta y dos policías lesionados

La tarde del 6 de junio, una patrulla de la Policía Municipal volcó sobre los carriles laterales del periférico Raúl López Sánchez, en el tramo de Torreón hacia Gómez Palacio. El accidente dejó un saldo de dos oficiales lesionados y una agente que perdió la vida mientras recibía atención médica.

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De acuerdo con el reporte oficial, la unidad sufrió una falla mecánica, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se registrara la volcadura. La oficial fallecida fue identificada como Aniela Elisabeth Navarro, de 35 años. Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y rescate para atender la emergencia y asegurar la zona.