Patrulla Choca Contra Vehículo Donde Viajaba Familia en Piedras Negras

Una patrulla de la Policía Municipal chocó contra un vehículo donde viajaba una familia en Piedras Negras.

Patrulla Choca Contra Vehículo Donde Viajaba Familia en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante accidente en Piedras Negras: patrulla choca a exceso de velocidad contra vehículo familiar. Autoridades investigan causas. ¿Qué sucedió realmente?

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