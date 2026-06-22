Detienen a Tres Sujetos por Presunto Homicidio y Privación de la Libertad en Ejido Hormiguero

Autoridades detuvieron a tres presuntos implicados en el homicidio de un hombre y la privación de libertad de su hija en el ejido Hormiguero en Matamoros, Coahuila.

Detienen a Tres Sujetos por Presunto Homicidio y Privación de la Libertad en Ejido HormigueroFoto: N+

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Impactante crimen en ejido Hormiguero: Detienen a tres por el asesinato de Rafael Gutiérrez y la desaparición de su hija. La búsqueda continúa.

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