Detienen a Tres Sujetos por Presunto Homicidio y Privación de la Libertad en Ejido Hormiguero

Luego de los hechos registrados durante la madrugada del sábado en el ejido Hormiguero, el delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I, Carlos Rangel, dio a conocer la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de Rafael Gutiérrez y la privación ilegal de la libertad de su hija.

Rangel señaló que la investigación continúa abierta y que las corporaciones de seguridad mantienen la búsqueda de un cuarto participante. Asimismo, permanecen activos los operativos para localizar a la joven de 32 años, quien presuntamente fue privada de la libertad.

Los hechos fueron reportados cuando familiares acudieron a la casa y localizaron a Gutiérrez Vallejo sin vida y con signos de violencia.

De manera preliminar, se informó que presentaba una lesión producida por arma de fuego y que fue encontrado atado de pies y manos.

Al ingresar a la propiedad, los familiares notaron que la hija de la víctima no se encontraba en el lugar. Testigos relataron que la joven habría sido sacada por la fuerza y obligada a subir a una camioneta que presuntamente pertenecía a su padre.

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Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal. La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias hasta localizar a la víctima y esclarecer por completo el caso.

Sujetos matan a contratista y privan de la libertad a su hija en ejido Hormiguero

Los hechos ocurrieron la madrugada de este 20 de junio cuando un contratista fue asesinado a balazos al interior de su domicilio, ubicado en el ejido Hormiguero.

Durante el ataque, los presuntos responsables se llevaron a su hija a bordo de un automóvil particular. El fallecido fue identificado como Rafael Gutiérrez, mientras que la mujer desaparecida fue identificada como Juana Gutiérrez Onofre, de 30 años de edad.

El cuerpo fue localizado aproximadamente a las 05:00 horas por un familiar, quien dio aviso a las autoridades. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El vehículo en el que huyeron los presuntos responsables y en el que privaron de la libertad a la mujer fue localizado abandonado a la altura de la localidad La Concha, cerca del ejido Escuadrón 201.

Horas más tarde, tras el hallazgo del vehículo, tres probables responsables fueron detenidos. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la mujer.