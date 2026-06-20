Mujer es Amenazada con Arma Punzocortante por su Vecino en Gómez Palacio

Una mujer fue resguardada luego de que fuera amenazada con un arma punzocortante por su vecino en la colonia Octaviano Rendón.

Mujer es Amenazada con Arma Punzocortante por su Vecino en Gómez PalacioFoto: SSP

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Impactante suceso en Gómez Palacio: una mujer fue amenazada con un arma punzocortante por su vecino. La policía intervino a tiempo y el agresor fue detenido. Descubre más sobre este caso.

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