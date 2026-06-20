Mujer es Amenazada con Arma Punzocortante por su Vecino en Gómez Palacio

Elementos de la Policía Estatal de Gómez Palacio, salvaguardaron a una mujer que fue amenazada por su vecino en su domicilio ubicado en la colonia Octaviano Rendón.

El sujeto identificado como Jesús "N" de 53 años, al ver a su vecino pasear a sus perros, la interceptó para amenazarla con un arma punzocortante por problemas que habían tenido en la vecindad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Sujeto que Amenazó a su Vecina con Arma Punzocortante en Gómez Palacio

Los oficiales que recorrían la zona detectaron a la víctima pidiendo ayuda, por lo que el agresor al ver a la unidad de seguridad intentó darse a la fuga, siendo capturado metros adelante, y posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público en la Vicefiscalía General del Estado Región Laguna.

Mujer resulta lesionada luego de ser atacada por su vecino en Torreón

El pasado 30 de abril, una mujer resultó lesionada en el rostro tras ser presuntamente agredida por un vecino en el ejido San Antonio de los Bravos en Torreón. La víctima sufrió una herida en la mandíbula, por lo que recibió atención luego del reporte realizado por vecinos.

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De acuerdo con testigos, el presunto responsable portaba un machete al momento de la agresión y posteriormente huyó del lugar. No se reportaron personas detenidas.