Mujer es Amenazada con Arma Punzocortante por su Vecino en Gómez Palacio
Una mujer fue resguardada luego de que fuera amenazada con un arma punzocortante por su vecino en la colonia Octaviano Rendón.
Foto: SSP
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Impactante suceso en Gómez Palacio: una mujer fue amenazada con un arma punzocortante por su vecino. La policía intervino a tiempo y el agresor fue detenido. Descubre más sobre este caso.
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PorRedacción N+
Elementos de la PolicíaEstataldeGómezPalacio, salvaguardaron a una mujer que fue amenazada por su vecino en su domicilio ubicado en la coloniaOctavianoRendón.
El sujeto identificado como Jesús "N" de 53 años, al ver a su vecino pasear a sus perros, la interceptó para amenazarla con un arma punzocortante por problemas que habían tenido en la vecindad.
Los oficiales que recorrían la zona detectaron a la víctima pidiendo ayuda, por lo que el agresor al ver a la unidad de seguridad intentó darse a la fuga, siendo capturado metros adelante, y posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público en la Vicefiscalía General del Estado Región Laguna.
Mujer resulta lesionada luego de ser atacada por su vecino en Torreón
El pasado 30 de abril, una mujerresultólesionada en el rostro tras ser presuntamente agredida por un vecino en el ejidoSanAntoniode los Bravos en Torreón. La víctima sufrió una herida en la mandíbula, por lo que recibió atención luego del reporte realizado por vecinos.