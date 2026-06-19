Resguardan a Menores que Paseaban Solos en Monopatín en Torreón
Elementos de la PRONNIF Municipal resguardaron a dos menores que paseaban solos durante la madrugada en la colonia Compresora.
Foto: Policía Municipal de Torreón
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En Torreón, la PRONNIF Municipal resguarda a dos hermanos que paseaban solos en monopatín de madrugada. La seguridad infantil es prioridad. Descubre los detalles.
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PorRedacción N+
Dos hermanos que circulaban en un monopatín durante la madrugada fueron resguardados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF Municipal), luego de ser localizados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la coloniaCompresora en Torreón.
De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 5:00 horas, el área de cámaras de videovigilancia del C2 detectó a los mejores de edad desplazándose sin el acompañamiento de un adulto, en una de las calles más transitadas del sector.
Ante la situación, elementos del Grupo Violeta acudieron de inmediato al punto para intervenir. Tras asegurar a los hermanos, los trasladaron a las instalaciones de las corporación para garantizar su seguridad mientras se notificaba a las autoridades competentes.
Siguiendo los protocolos establecidos para la protección de la infancia, la DSPM dio parte a la PRONNIF Municipal, instancia que asumió el resguardo de los menores para valorar su entorno familiar y dar seguimiento al caso.
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El pasado 11 de junio, una mujer de 83 años fue resguardada por elementos de Seguridad Pública luego de ser localizadadeambulandosola en las inmediaciones de la MacroplazadePiedrasNegras. Posteriormente, fue trasladada al dispensario médico del DIF Municipal para su atención y resguardo.
Tras difundirse un aviso para localizar a sus familiares, estos acudieron al lugar para identificarla y llevarla de regreso a su domicilio. De acuerdo con lo informado, la adultamayor fue encontrada en buen estado de salud y sus familiares señalaron que ya se habían presentado situaciones similares.