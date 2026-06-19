Resguardan a Menores que Paseaban Solos en Monopatín en Torreón

Elementos de la PRONNIF Municipal resguardaron a dos menores que paseaban solos durante la madrugada en la colonia Compresora.

Resguardan a Menores que Paseaban Solos en Monopatín en TorreónFoto: Policía Municipal de Torreón

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En Torreón, la PRONNIF Municipal resguarda a dos hermanos que paseaban solos en monopatín de madrugada. La seguridad infantil es prioridad. Descubre los detalles.

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