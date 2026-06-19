Cinco personas resultaron lesionadas la tarde de este 19 de junio luego de un choque múltiple registrado sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la colonia Torreón 2000, en dirección de Gómez Palacio a Torreón.

El reporte se recibió a las 13:34 horas a través de un grupo de vecinos, donde se alertó sobre un accidente con personas lesionadas y un vehículo involucrado.

De acuerdo con los primeros reportes, un taxi fue impactado por una camioneta que se dio a la fuga tras el golpe. Debido al impacto, el vehículo de alquiler perdió el control y terminó proyectándose contra un puesto de carne asada que se encontraba en la zona.

Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de emergencia, quienes atendieron a cinco personas lesionadas: Yaritsi "N" de 19 años, Nicol "N" de 20, José "N" de 15, Dulce de 19 y David "N" de 16 años.

Todos los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales, mientras el chófer del taxi quedó a disposición del Ministerio Público hasta que se deslinden las responsabilidades.

Persona resulta lesionada tras choque en el centro de Torreón

Una persona resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos registrado la mañana del 18 de junio en el cruce de las avenidas Juárez y Leona Vicario, en la zona centro de Torreón. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica al afectado, mientras autoridades aseguraron el área.

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De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de una camioneta admitió que no respetó la luz roja del semáforo al circular por la avenida Juárez, lo que ocasionó la colisión. Posteriormente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y retiraron las unidades para restablecer la circulación.