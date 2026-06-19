Choque Múltiple Deja Cinco Personas Lesionadas en Periférico Raúl López Sánchez en Torreón

Cinco personas resultaron lesionadas en un choque múltiple en el periférico Raúl López Sánchez.

Choque Múltiple Deja Cinco Personas Lesionadas en Periférico Raúl López Sánchez en TorreónFoto: N+

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Impactante choque múltiple en el periférico Raúl López Sánchez deja cinco lesionados. Un taxi fue impactado y terminó contra un puesto de carne asada. Conoce más detalles.

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