Seguridad

Sujeto Abusó de una Adolescente durante un Asalto en Atempan, Puebla

Agustín 'N' amagó con un arma de fuego a dos menores de edad para llevarlos a un lugar apartado y cometer los delitos en su contra.

Sentenciado Agustín N Abuso Sexual Adolescente Asalto en Atempan PueblaSentencian a Sujeto por Abusar de Adolescente de 16 Años de Edad en Atempan, Puebla. Foto: N+

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Condenan a Agustín 'N' a 30 años por abuso en Atempan. Armado, asaltó a dos menores y abusó de una adolescente. Descubre cómo la justicia actuó en este caso.

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