Sujeto Abusó de una Adolescente durante un Asalto en Atempan, Puebla

Este viernes 7 de agosto de 2026 se dio a conocer la sentencia de 30 años de prisión contra Agustín 'N' por abusar de una adolescente en el municipio poblano de Atempan.

Las autoridades informaron que el hoy sentenciado asaltó a dos menores de edad amagándolos con un arma de fuego y llevándolos a un sitio apartado para cometer los delitos.

Agustín ‘N’ abusó de una adolescente durante asalto en Atempan, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 10 de julio de 2022 la víctima, de 16 años, se encontraba acompañada de otro adolescente en una zona del municipio de Atempan, cuando Agustín ‘N’ se acercó, les mostró un objeto con características de arma de fuego y los obligó a caminar hacia un sitio apartado.

Una vez en el lugar, el sujeto se apoderó de los teléfonos celulares de ambos menores, separó a la víctima de su acompañante y, mediante amenazas, cometió el delito de violación. Antes de retirarse, los amenazó para evitar que informaran lo sucedido.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia firme de 30 años de prisión contra Agustín N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una adolescente en el municipio de Atempan.#FiscalíaInforma | https://t.co/f4MpHh2Qyn pic.twitter.com/IegpG63l7m — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 7, 2026

Sentencian a Agustín ‘N’ por violación de menor de edad en Atempan, Puebla

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) permitieron acreditar la responsabilidad de Agustín ‘N’ y obtener una sentencia condenatoria de 30 años de prisión, por el delito de violación cometido contra una adolescente en el municipio de Atempan, resolución que posteriormente fue confirmada en segunda instancia y quedó firme.

Con los datos de prueba y elementos aportados por el Ministerio Público, la FGE Puebla acreditó la comisión del delito y la responsabilidad del sujeto, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria.

La autoridad judicial impuso al responsable una pena de 30 años de prisión, una multa de 325 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 31 mil 271 pesos con 50 centavos, así como el pago de la reparación del daño material y moral.

Con información de N+

GMAZ