Seguridad

Encuentran a Hombre de 85 Años en Presunta Situación de Abandono en Casa de Torreón

Un hombre en presunta situación de abandono fue localizado al interior de una casa en Torreón.

Encuentran a Hombre de 85 Años en Presunta Situación de Abandono en Casa de TorreónAutoridades auxiliaron a un hombre de 85 años que se encontraba en presunta situación de abandono en Torreón. Foto: Policía Municipal

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