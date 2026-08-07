Encuentran a Hombre de 85 Años en Presunta Situación de Abandono en Casa de Torreón

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Cerro de la Cruz en Torreón durante el medio día de este 7 de agosto, luego de que vecinos reportaran olores fétidos que se desprendían de una casa ubicada sobre la calle Vista Alegre.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de la Fiscalía del Estado y paramédicos de la Cruz Roja, quienes ingresaron al domicilio para verificar la situación.

En el interior localizaron a Lázaro "N" de 85 años, un adulto mayor que presenta presunto abandono y problemas de salud, ya que residentes, indicaron que padece alzheimer.

Los paramédicos revisaron al hombre en el sitio, mientas que las autoridades levantaron un reporte para que se le de seguimiento al caso y evitar las condiciones insalubres en las que vive.

Localizan a mujer de 75 años abandonada en silla de ruedas en San Pedro

Elementos de Protección Civil auxiliaron a una mujer de 75 años en silla de ruedas que había sido abandonada por un taxista en la colonia Valparaíso, en San Pedro, Coahuila.

Tras brindarle apoyo, el personal de Protección Civil contactó a sus familiares para que acudieran por ella y la trasladaran a su domicilio en la colonia La Villa. Además, las autoridades emitieron recomendaciones para promover el bienestar y cuidado de la mujer.