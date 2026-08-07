Pescador es Hallado con Vida tras 16 Días Desaparecido en Laguna de Uxpanapa, Veracruz

La tarde de este viernes siete de agosto se dio a conocer la localización con vida del pescador Erasto Crisanto Valdez, quien fue reportado como desaparecido luego de haberse extraviado en una laguna del municipio de Uxpanapa, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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El hallazgo, según lo reportado por las autoridades municipales, se registró en una caverna de una zona perteneciente al municipio anteriormente mencionado, en donde el hombre ingresó el pasado jueves 23 de julio, entró a pescar y ya no salió de ahí, lo que derivó en su búsqueda.

La autoridad municipal indicó que el pescador fue localizado en una caverna subterránea, mencionando que tenía mucha hambre. En el lugar, elementos del cuerpo de paramédicos le brindaron las atenciones prehospitalarias correspondientes y, posteriormente, se gestionó su traslado a un centro hospitalario para ser debidamente atendido.

Me acaban de informar que ha sido encontrado vivo en una caverna subterránea. Nos dice que tiene mucha hambre; ya se está moviendo la ambulancia, las atenciones médicas necesarias.

Erasto fue localizado en una cueva del municipio de Uxpanapa

Cabe destacar que la autoridad municipal indicó que la información que él brindó es la que la dirección de Protección Civil salió a informar. Asimismo, se informó que, tras ser ingresado a un hospital, Erasto actualmente se encuentra estable.

Autoridades de Protección Civil indicaron que el pescador fue localizado este miércoles al interior de una cueva localizada en el municipio de Uxpanapa, aproximadamente a 80 metros de profundidad.

La desaparición de Erasto se registró en una poza del municipio sureño anteriormente mencionado y, tras realizarse el reporte, elementos de Protección Civil Regional, así como personal de la Secretaría de Marina, buzos internacionales, participaron en la búsqueda del pescador, el cual estuvo más de 16 días desaparecido.