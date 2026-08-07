Accidentes

Pescador es Hallado con Vida tras 16 Días Desaparecido en Laguna de Uxpanapa, Veracruz

Luego de permanecer desaparecido por 16 días, un pescador del municipio de Uxpanapa fue localizado con vida en una caverna subterránea.

Pescador es Hallado con Vida tras 16 Días Desaparecido en Laguna de Uxpanapa, VeracruzEl pescador fue hallado en una cueva subterránea del municipio de Uxpanapa. Foto: Gobierno Municipal de Uxpanapa 2026-2029

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Erasto Crisanto Valdez, el pescador desaparecido en Uxpanapa, fue encontrado vivo en una cueva tras 16 días.

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