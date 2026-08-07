Dos Personas Resultan Lesionadas en Choque Entre Motocicleta y Automóvil en Torreón

Un accidente vial que dejó personas lesionadas, se registró la mañana de este viernes 7 de agosto en la colonia Villas Centenario en la ciudad de Torreón.

El percance ocurrió alrededor de las 7:57 horas en el cruce de la calzada Canal de la Concha y la avenida Del Centenario. De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de un vehículo realizó un corte de circulación, lo que provocó que los ocupantes de una motocicleta se impactaran contra la unidad y salieran proyectados sobre el pavimento, resultando lesionados.

Un accidente vial que dejó personas lesionadas se registró la mañana de este 7 de agosto en la colonia Villas Centenario en Torreón. El percance ocurrió cerca de las 7:57: horas en el cruce de la calzada Canal de la Concha y avenida del Centenario.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos en el sitio.

Conductor choca contra muro de contención en la carretera Torreón-San Pedro

Un automovilista de 42 años protagonizó un accidente la noche del 6 de agosto sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del periférico Raúl López Sánchez, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un muro de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente dormitó mientras manejaba, lo que ocasionó el percance. El vehículo sufrió daños en la parte frontal y al sitio acudieron corporaciones de auxilio y autoridades de vialidad para atender la situación.