Accidentes

Dos Personas Resultan Lesionadas en Choque Entre Motocicleta y Automóvil en Torreón

Dos personas resultaron lesionadas en choque entre motocicleta y automóvil en la colonia Villas del Centenario en Torreón.

Dos Personas Resultan Lesionadas en Choque Entre Motocicleta y Automóvil en TorreónParamédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los lesionados. Foto: N+

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