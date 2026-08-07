Choque en la México-Querétaro Deja un Operador Atrapado Entre los Fierros

Un conductor resultó lesionado y quedó prensado tras un choque por alcance entre un camión de transporte público de pasajeros y un camión materialista sobre la autopista federal 57 México-Querétaro, a la altura de la comunidad Palma de Romero, en el municipio de San Juan del Río.

El accidente se registró en el kilómetro 154+200, con dirección hacia la capital queretana, donde fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para rescatar al operador del autobús, quien quedó atrapado entre los restos de la cabina.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando el camión materialista presuntamente intentó abandonar la cinta asfáltica, realizando un corte a la circulación. El conductor del autobús no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra la parte trasera de la unidad de carga.

Bomberos Liberaron al Conductor Atrapado

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río realizaron maniobras de rescate utilizando equipo hidráulico de extracción, conocido como “las quijadas de la vida”, para liberar al conductor prensado.

Una vez rescatado, el operador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

El accidente provocó el cierre parcial de la circulación, ya que dos carriles permanecieron bloqueados durante las labores de rescate y el retiro de las unidades involucradas, lo que generó una importante carga vehicular en dirección a Querétaro.

Personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, tomó conocimiento del hecho y coordinó las maniobras para el retiro de los vehículos con apoyo de una grúa especializada.

Tras concluir las labores de emergencia y limpieza de la zona, la circulación fue restablecida de manera normal sobre la autopista México-Querétaro.