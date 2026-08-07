Accidentes

Choque en la México-Querétaro Deja un Operador Atrapado Entre los Fierros

Un choque por alcance entre un autobús de pasajeros y un camión materialista dejó a un conductor atrapado y lesionado sobre la autopista México-Querétaro.

Accidente en la Autopista 57 Deja un Conductor Atrapado y Tráfico Hacia QuerétaroAccidente en la Autopista 57 Deja un Conductor Atrapado y Tráfico Hacia Querétaro. Foto: N+

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Un autobús y un camión chocan en la autopista México-Querétaro, dejando a un conductor atrapado. Rescatado por bomberos, fue trasladado al hospital.

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