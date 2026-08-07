Seguridad

Investigan Presunta Muerte de Hasta 30 Perros por Envenenamiento en San Juan del Río

La asociación Y Si Cambiamos Vidas A.C. denunció el presunto envenenamiento de entre 23 y 30 perros en las colonias La Mina y El Paraíso, en la comunidad de La Llave, San Juan del Río.

Vecinos Piden Justicia por la Muerte Masiva de PerrosVecinos Piden Justicia por la Muerte Masiva de Perros. Foto: N+

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Impactante caso en San Juan del Río: investigan la muerte de hasta 30 perros por envenenamiento. La comunidad exige acciones inmediatas.

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