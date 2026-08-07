Investigan Presunta Muerte de Hasta 30 Perros por Envenenamiento en San Juan del Río

La asociación civil Y Si Cambiamos Vidas A.C. denunció a través de redes sociales un presunto envenenamiento masivo de perros en las colonias La Mina y El Paraíso, pertenecientes a la comunidad de La Llave, en el municipio de San Juan del Río.

Entre 23 y 30 Perros Habrían Muerto Presuntamente Envenenados

De acuerdo con la publicación difundida por la organización, los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de agosto y, de manera preliminar, se estima que entre 23 y 30 perros murieron presuntamente a causa de envenenamiento.

La asociación señaló que varios de los animales tenían propietario e incluso existe la sospecha de que algunos habrían sido envenenados dentro de domicilios particulares, situación que ha generado preocupación entre vecinos y activistas de protección animal.

Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado ni ante la Dirección de Cuidado y Protección Animal de San Juan del Río. Sin embargo, esta última dependencia informó que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Tras la difusión del caso, ciudadanos y colectivos animalistas expresaron su indignación y exigieron que se identifique y sancione a la persona o personas responsables, en caso de confirmarse el delito.

El presunto envenenamiento de animales podría constituir un acto de maltrato animal, conducta que en Querétaro es sancionada por la legislación vigente y puede derivar en multas económicas y penas privativas de la libertad para quienes resulten responsables.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población que cuente con información relacionada con estos hechos a presentar la denuncia correspondiente, ya que ello permitirá fortalecer las investigaciones y determinar si existió responsabilidad penal por la muerte de los animales.