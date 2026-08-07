Salud

Revelan de Dónde Son los Chiles Jalapeños que No se Deben Comer por Posible Salmonella

Autoridades buscan el origen de la contaminación en este alimento

Chiles jalapeñosChiles jalapeños recolectados por jornaleros mexicanos. Foto: Cuartoscuro
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