Revelan de Dónde Son los Chiles Jalapeños que No se Deben Comer por Posible Salmonella
Autoridades buscan el origen de la contaminación en este alimento
Autoridades buscan el origen de la contaminación en este alimento
Un alimento muy consumido en México podría enfermarte, en N+ te indicamos cuáles son los chiles que no debes comer por posible brote de salmonella.
En ese sentido, autoridades sanitarias de México y Estados Unidos investigan un posible vínculo entre un brote de infecciones por Salmonella y el consumo de chiles jalapeños procedentes de México.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como autoridades estatales y locales, mantienen abierta una investigación por casos registrados en distintos estados del país.
Los productos involucrados fueron distribuidos por Coast Citrus Distributors a mayoristas y restaurantes en Estados Unidos.
La investigación apunta a una cadena de suministro relacionada con productores de Sinaloa y una unidad de empaque ubicada en Nuevo León.
La FDA notificó el pasado 31 de julio de 2026 a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre el brote de salmonelosis presuntamente asociado con los chiles jalapeños distribuidos por Coast Citrus Distributors.
Posteriormente, el 5 de agosto se recibió una actualización sobre el caso. Según el rastreo realizado por las autoridades estadounidenses, tanto los productores sinaloenses como la empacadora localizada en Nuevo León forman parte de la cadena de distribución que actualmente es investigada.
Esto no significa que todos los chiles jalapeños producidos en Sinaloa o empacados en Nuevo León estén contaminados. La investigación busca determinar el origen exacto de la posible contaminación.
Ante la notificación de las autoridades estadounidenses, Cofepris inició el 5 de agosto una visita de inspección a una unidad de empaque localizada en Nuevo León.
Durante las acciones sanitarias se revisa la trazabilidad del producto y se buscan posibles factores de riesgo que pudieran estar relacionados con una contaminación.
Además, las autoridades mexicanas comenzaron a tomar muestras de los productos para realizar análisis destinados a detectar la presencia de Salmonella spp. y E. coli.
FBPT