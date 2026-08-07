IMSS Activa Protocolos tras Atender a Menor de 11 Años Embarazada en Matamoros

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas informó que, tras la atención brindada a una menor de 11 años en el Hospital General Número 13 de Matamoros, se activaron inmediatamente los protocolos institucionales y se dio notificación a las autoridades competentes para que pudieran dar seguimiento al caso.

El instituto señaló que desde el ingreso de la paciente recibió atención médica especializada y derivado de la valoración clínica, se dio aviso a las autoridades, conforme a la solicitud realizada por la Unidad Especializada de la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Reiteraron su compromiso de garantizar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, privilegiando en todo momento su bienestar y también la confidencialidad de la información que se relacione con todo este caso que apenas comienza.

Los embarazos adolescentes siguen representando un reto para la salud pública

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, solo entre enero y el mes de julio del 2025 se registraron 3 mil 12 nacimientos de ese grupo de edad, de los 15 a los 19 años. La dependencia reconoce esta tasa de fecundidad adolescente que ha disminuido durante la última década, pero el problema continúa representando un reto para la salud pública.

El panorama es todavía más delicado cuando se trata de niñas menores de 15 años. Activistas advierten que un embarazo durante la adolescencia puede afectar la salud, interrumpir la trayectoria educativa y también limitar las oportunidades de desarrollo de las jóvenes.