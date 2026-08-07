Salud

IMSS Activa Protocolos tras Atender a Menor de 11 Años Embarazada en Matamoros

El IMSS activó sus protocolos tras atender a una menor de 11 años embarazada en el Hospital General de Zona No. 13 de Matamoros.

IMSS activa protocolos tras atender a menor de 11 años embarazada en MatamorosIMSS activa protocolos tras atender a menor de 11 años embarazada en Matamoros. Foto: N+

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IMSS activa protocolos tras atender a menor embarazada en Matamoros. Autoridades ya están involucradas para asegurar el bienestar de la niña.

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