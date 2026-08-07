Sujeto Amenaza con Activar Explosivo para Robar Banco en la Ciudad de Puebla

Este viernes 7 de agosto de 2026 se reportó un asalto en un banco ubicado en inmediaciones de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar 5 de Mayo de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto entró a la sucursal y entregó a la cajera un papel amenazando con activar un supuesto artefacto explosivo que llevaba consigo si no le entregaban el dinero.

Asaltan banco ubicado sobre el bulevar 5 de Mayo de la Ciudad de Puebla

Un hombre robó tres mil 500 pesos del banco ubicado sobre el bulevar 5 de Mayo, esquina con el bulevar Mártires del 2 de Octubre en la colonia Ladrillera de Benítez de la ciudad de Puebla.

El ladrón ingresó a la sucursal y se dirigió a una de las ventanillas donde entregó un papel a la cajera en el que decía que tenía un aparato explosivo y lo detonaría si no le entregaba el efectivo.

Ante el temor de que ocurriera el atentado, el personal entregó el dinero y el delincuente escapó. Policías a bordo de la patrulla 385 acudieron a entrevistarse con los afectados para conocer las características del responsable y tratar de dar con el paradero.

Las autoridades dieron a conocer que no se reportaron personas lesionadas, por lo que instruyeron a los empleados de la sucursal a levantar la denuncia correspondiente.

Detienen a cuatro asaltantes de tienda departamental en la ciudad de Puebla

Fueron identificados los cuatro hombres quienes asaltaron una tienda departamental ubicada en la calle 11 Norte esquina con la 6 Poniente del Centro Histórico de Puebla.

Los presuntos delincuentes responden a los nombres de Ángel 'N' de 27 años, Edgar ‘N’ de 32, Juan ‘N’ de 35 y Víctor ‘N’ de 38 años, todos ellos cuentan con antecedentes penales.

Las autoridades dieron a conocer que durante la noche del miércoles 5 de agosto se registró un robo con violencia en la tienda departamental mencionada, en donde los sujetos rompieron vitrinas para poder sustraer diversos celulares y una vez obtenido en motÍn, se dieron a la fuga.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ