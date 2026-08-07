Seguridad

Sujeto Amenaza con Activar Explosivo para Robar Banco en la Ciudad de Puebla

El delincuente exigió a la cajera la cantidad tres mil 500 pesos mediante un papel para no hacer estallar el artefacto dentro de la sucursal.

Asalto Ladrón Aparato Explosivo Banco Plaza Dorada Bulevar 5 de Mayo PueblaAmenazan con Activar Explosivo durante Asalto a Banco en la Ciudad de Puebla. Foto: Juan M.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Asalto en banco de Puebla: sujeto exige dinero con amenaza de explosivo. Sin heridos, pero el ladrón sigue prófugo. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+