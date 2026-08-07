Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Armando ’N’ por el Delito de Secuestro Agravado en Veracruz

Fiscalía dio a conocer dictó prisión preventiva oficiosa a Armando ’N’ presunto responsable del delito de secuestro agravado en Poza Rica al norte de Veracruz.

Dictan prisión preventiva a Armando N por el presunto delito de secuestro agravadoDictan prisión preventiva a Armando N por el presunto delito de secuestro agravado. Foto: FGE

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Prisión preventiva para Armando 'N' por secuestro agravado en Poza Rica. Las investigaciones continúan tras el dictamen del juez.

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