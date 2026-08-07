Dan Prisión Preventiva a Armando ’N’ por el Delito de Secuestro Agravado en Veracruz

Este viernes 7 de agosto se dio a conocer información que surgió en la zona norte de la entidad veracruzana donde un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Armando "N", señalado como presunto responsable del delito de secuestro agravado, tras una imputación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de agosto de 2024 en la colonia Ignacio de la Llave, en Poza Rica, donde un comerciante fue privado de la libertad. Posteriormente, presuntamente se exigió el pago de un rescate que sería depositado, en parte, en una cuenta bancaria vinculada al detenido.

Según datos recabados la medida cautelar fue dictada durante la audiencia inicial dentro del proceso penal 311/2026, mientras continúan las investigaciones conforme al debido proceso.

Cateo en Tuxpan deja una persona detenida

Se dio a conocer que como resultado de un cateo realizado en un domicilio ubicado en la colonia Jardín, de Tuxpan, al norte del Estado deja como saldo una persona detenida y diversos objetos asegurados, derivado de esta movilización policiaca que causó expectativa entre los habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron este viernes 7 de agosto en la calle Camelia, de esta localidad, dónde fuerzas de los tres órdenes de gobierno ejecutaron una orden de cateo en el inmueble antes señalado.

Hasta el momento no se ha revelado lo que habría sido asegurado al interior del inmueble, ni tampoco el motivo por el cual la persona fue asegurada.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas la autoridad competente rinda un informe oficial en torno a estos hechos.