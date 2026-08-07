Riña por Presunta Infidelidad Deja Dos Heridos con Arma Blanca en Poza Rica

La noche del pasado jueves seis de agosto, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades debido al reporte de una presunta riña en una vivienda localizada en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición Dentro de Vivienda en Tuxpan

De acuerdo con lo informado en el sitio, la movilización respondió a una presunta riña con un arma blanca en la que una persona resultó lesionada. Los hechos se registraron en la calle 24 de febrero de la colonia Las Vegas del municipio de Poza Rica, Veracruz.

Testigos indican que la riña se originó debido a una presunta infidelidad en donde un hombre habría sorprendido a su esposa con otro sujeto, lo que derivó en el enfrentamiento. que dejó a ambos hombres con lesiones de gravedad.

Autoridades arribaron al lugar de los hechos para el deslinde de responsabilidades

Derivado de estos hechos, elementos del cuerpo de paramédicos arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados para posteriormente gestionar su traslado de emergencia a un centro hospitalario para recibir la atención médica correspondiente.

Minutos más tarde, el estado de salud de los sujetos lesionados fue reportado como grave. Se dio a conocer también que dos taxis que se encontraban en el lugar y que contaban con los números PR-2873 y PR-1041, respectivamente, también terminaron con algunos daños.

Asimismo, elementos de corporaciones policiacas arribaron al sitio donde se registraron los hechos de violencia para realizar las indagatorias correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades por este enfrentamiento que dejó como saldo a dos hombres lesionados de gravedad.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información acerca de estos hechos, por lo que se desconoce la identidad de los involucrados. Tampoco se ha dado a conocer si ya han brindado sus versiones con relación a estos hechos.