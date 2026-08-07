Seguridad

Riña por Presunta Infidelidad Deja Dos Heridos con Arma Blanca en Poza Rica

Una presunta infidelidad desató una riña en la que dos sujetos terminaron con heridas de gravedad en un domicilio del municipio de Poza Rica, al norte de Veracruz.

Riña por Presunta Infidelidad Deja Dos Heridos con Arma Blanca en Poza RicaAmbos sujetos fueron trasladados a un hospital por las lesiones que presentaban. Foto: Víctor Bustamante

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Dos heridos graves dejó una riña tras una presunta infidelidad. Autoridades investigan el este incidente ocurrido en Poza Rica

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