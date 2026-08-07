Seguridad

FGE Ofrece Recompensa para Localizar a Presuntos Asesinos de Periodista al Sur de Veracruz

Tras el asesinato de la periodista identificada con las iniciales A. D. C., las autoridades dieron a conocer que existe una recompensa para dar con el paradero de los responsables.

FGE Ofrece Recompensa para Localizar a Asesinos de Periodista al Sur de VeracruzLos hechos por los cuales se busca a los principales sospechosos ocurrieron en mayo de 2025. Foto: N+

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Tras el asesinato de A.D.C., la FGE busca a los responsables con una recompensa. Descubre cómo avanza la investigación en Veracruz.

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