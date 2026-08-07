FGE Ofrece Recompensa para Localizar a Presuntos Asesinos de Periodista al Sur de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa ofreciendo una recompensa para localizar a los responsables del asesinato de la periodista identificada con las iniciales A. D. C., el cual se registró el pasado mes de mayo del año 2025 en el municipio de Juan Rodríguez Clara, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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Los hechos anteriormente descritos se registraron tras un ataque armado el 20 de mayo de 2025 en la colonia Benito Juárez, donde durante la agresión, las personas identificadas con las iniciales A.D.C. y T.C.D. resultaron lesionadas, confirmándose posteriormente el fallecimiento de A.D.C. a consecuencia de las heridas ocasionadas.

Como resultado de las diligencias ministeriales realizadas, se logró establecer la presunta participación de Eric Raymundo “N” y Rubén “N” en la comisión de este hecho delictivo. Por lo que, en seguimiento a las labores de localización y captura, fueron giradas las correspondientes órdenes de aprehensión en su contra.

Esto se realizó tras ser señalados como los presuntos responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, así como el de lesiones dolosas calificadas. Actualmente, ambas personas investigadas se encuentran incluidas en el Programa de Recompensas de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos acuerdos fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado el 25 de mayo de 2026.

Hombre es vinculado en Minatitlán por circular en un vehículo con reporte de robo

En Minatitlán, Gilbardo “N”, de 53 años de edad, fue detenido por detentación de vehículo con reporte de robo. Fue aprehendido en el Boulevard Instituto Tecnológico, entre las avenidas Justo Sierra y Berlín de la colonia Nueva Mina.

Gilbardo “N” fue sorprendido por los policías, quienes le solicitaron orillarse para una revisión y, al acceder a la misma, el hoy detenido presentó una identificación como abogado de la Fiscalía de Veracruz adscrito al XXI Distrito Judicial de Coatzacoalcos.

En este sentido, se confirmó que Gilbardo “N”, originario de Campeche y que no es empleado de la FGE. Tras la audiencia efectuada en el Juzgado de Minatitlán este jueves, el juez determinó auto de vinculación a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva justificada.