Vehículo Compacto de Lujo Termina Destrozado Tras Fuerte Choque en Boca del Río

Cuantiosos daños materiales resultaron por el choque de un auto compacto color rojo ocurrido sobre la Avenida Donato Casas, de la colonia Venustiano Carranza en la ciudad de Boca del Río.

Al momento no se tiene información certera de como sucedieron estos hechos, ni las causas exactas que provocaron este aparatoso accidente, presuntamente el conductor habría perdido el control de la unidad debido a las condiciones del suelo mojado por las lluvia registrada durante la madrugada de este día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente de Camión Provoca Caos Vial en la Av. Fidel Velázquez en Veracruz; Hay un Lesionado

En el punto del choque la vialidad se cerró por aproximadamente una hora para las maniobras de retiro de la unidad siniestrada por parte de una grúa. Se informó que derivado de estos hechos afortunadamente no se reportaron lesionados, solo daños materiales que se estiman son cuantiosos, al interior del vehículo las bolsas de aire explotaron por lo fuerte del impacto.

En el lugar agentes de tránsito tomaron conocimiento del suceso y abanderaron la zona para evitar otro accidente en tanto se realizaron los peritajes correspondientes y se removió la unidad involucrada para reabrir la circulación vehicular en esta vialidad del municipio boqueño.

Taxista choca por alcance contra patrulla del IPAX en Tuxpan

Un taxi se impactó por alcance contra una patrulla del IPAX la noche del miércoles 5 de agosto, esto ocurrió sobre el libramiento Adolfo López Mateos, a la altura del fraccionamiento Vista Hermosa, en Tuxpan.

Las unidades involucradas fueron un taxi, económico 1159, conducido por Roberto Cruz Montiel, y una patrulla de la Policía Auxiliar, manejada por Lucio Alfredo Alejandre Ruiz.

El reporte de las autoridades refiere que el taxista al intentar rebasar un camión estacionado, terminó impactando la patrulla por alcance. Según el reporte el accidente dejó únicamente daños materiales y ambas unidades fueron trasladadas al corralón para el deslinde de responsabilidades.