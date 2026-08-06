Accidentes

Vehículo Compacto de Lujo Termina Destrozado Tras Fuerte Choque en Boca del Río

En Boca del Río, ocurrió un fuerte accidente en donde un vehículo compacto de lujo color rojo, terminó con daños severos, ocurrió en la Colonia Carranza. Se investigan las causas del percance.

Vehículo compacto de lujo termina destrozado luego de sufrir un fuerte choque en Boca del RíoVehículo compacto de lujo termina destrozado luego de sufrir un fuerte choque en Boca del Río. Foto: N+

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Un vehículo terminó destrozado tras sufrir un aparatoso accidente tras presuntamente perder el control por el pavimento mojado en Boca del Río.

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